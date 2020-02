Lowie (9) en Lasse (11) maakten een natuurdocumentaire over de Gentbrugse Meersen Jill Dhondt

21 februari 2020

12u13 4 Gent Lowie Verdoolaege en Lasse De Beul, twee vriendjes uit Gentbrugge, hebben de lagere schoolbanken nog niet verlaten of ze hebben al een natuurdocumentaire ineen gebokst. In de kortfilm tonen de groene jongens hun favoriete plekjes in hun eigen achtertuin: de Gentbrugse meersen. Na twee en een half jaar zwoegen is hun meesterwerk af.

Lowie en Lasse kunnen haast niet wachten om de documentaire te tonen. Ze hebben elk een gepersonaliseerde t-shirt aan met de woorden ‘Green Earth’ en een soortgelijke badge rond hun nek hangen waarop ‘medewerker’ staat. Ze drukken op play en de volgende woorden galmen uit de luidsprekers: “Wij zijn Lasse en Lowie, en wij hebben een film gemaakt. Een film over onze favoriete plek, een film over de Gentbrugse Meersen. Elke dag na school of in het weekend gaan wij hier op zoek naar het mooiste wat de natuur te bieden heeft. De wildste dieren, de meest unieke planten en de mooiste landschappen, die legden we vast met onze camera in de hand, onder water en zelfs in de lucht. We nemen je mee op ons avontuur.”

De achtertuin van Lowie grenst aan de Gentbrugse meersen, Lasse hoeft gewoon de straat over te steken. De twee jongens groeiden op in de groene oase, al van jongs af aan gingen ze er wandelen en fietsen. “We gingen er vaak op ontdekking, het voelde aan als onze eigen speeltuin van 240 hectare groot”, zegt Lowie. “Gaandeweg zijn we op het idee gekomen om beelden te maken voor een kortfilm, die zou de naam ‘Green Earth’ krijgen.” De jonge natuurliefhebbers maakten maar liefst duizend beelden, waarvan er tweehonderd in de documentaire terecht zijn gekomen. Met veel zorg brachten ze hun lievelingsplekjes in beeld, die ze vaak een eigen naam gaven. “Het is belangrijk dat er nog kinderen zijn met interesse voor de natuur”, zegt Lasse. “Moest dat niet het geval zijn, zou de natuur misschien vergeten worden.”

Natuurhelden

Hun fascinatie voor de natuur haalden Lowie en Lasse uit meerdere hoeken. Ze groeiden niet enkel op in de natuur, maar ook samen met natuurhelden. Lien, de mama van Lowie, las elke avond voor uit een ‘Woordenboek’ van Richard Scarry. “Nog voor zijn tweede verjaardag herkende hij elke vogelsoort in dat boek”, vertelt ze. “Hij kon nog niet lang spreken, maar hij kon wel al elke vogel benoemen. Later wil hij graag entomoloog worden, insectenkenner, maar eigenlijk is hij dat al.”

Een bron van informatie voor beide jongens is hun onthaalmoeder. “Omdat zij ook een natuurgids is, vertelt ze vaak over vogels en bloemen aan de kindjes.”, vertelt Bregje, de mama van Lasse. “Daarbovenop verslinden Lowie en Lasse regelmatig natuurdocumentaires.” Lasse zijn ogen beginnen meteen te fonkelen. “Elke week kijk ik er zeker eentje”, zegt hij. “Vooral op zondag, na het eten. Van de documentaire ‘De Nieuwe Wildernis’ over de Oostvaardersplassen was ik het meest onder de indruk. Daar zag je natuur die niet ver lag, maar toch heel mooi was. Zo zie je maar: je hoeft niet ver te gaan om prachtige plekken te ontdekken.”

Indrukwekkende beelden

Lasse schreef het scenario en de tekst voor de documentaire over de Gentbrugse Meersen helemaal zelf. De beelden maakte hij samen met Lowie, elk met een simpele kindercamera in de hand. Een vriend van de familie vulde deze aan met enkele dronebeelden. De nonkel van Lasse monteerde de fragmenten aan elkaar. Het geheel levert indrukwekkende beelden op. Door de ogen van een kind kijk je naar een prachtig landschap, in een documentaire die tegelijk vertederend en professioneel aanvoelt. “Daarom wouden we hem delen met anderen”, zegt Bregje. “We laten de film zien op 22 februari op Gentbrugge Feest en op 29 februari op Ciné Kids. Vanaf 1 maart zullen de jongens hem ook op Youtube plaatsen zodat iedereen die wil hem kan bekijken.” Wie niet kan wachten, kan zelf de natuur in trekken, wie weet kom je Lasse en Lowie wel tegen.