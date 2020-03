Louis geeft looptherapie: “Sporten doe je niet enkel om fysiek, maar ook om mentaal fit te blijven” Jill Dhondt

03 maart 2020

19u13 0 Gent Louis Desmet (27) is de eerste in Gent, en één van de eerste van het land, die Running Therapy geeft. Als gepassioneerde hardloper ontdekte de ingeweken Gentenaar jaren geleden de voordelen van bewegen. “Omdat lopen een enorm positief effect had op mijn eigen welzijn, wou ik de microbe doorgeven. Door samen te lopen wil ik met anderen werken aan hun fysieke, maar ook aan hun mentale gezondheid.”

“Als iemand het lastig heeft hebben ze meerdere opties”, geeft Louis aan, “ze kunnen naar de huisarts gaan of naar de psycholoog. Een alternatieve optie is bewegen onder professionele begeleiding. Het is namelijk wetenschappelijk aangetoond dat sporten gezond is voor je lichaam, maar ook voor je geest. Daar draait het om bij Running Therapy: het fysiek en mentaal welzijn verhogen door te lopen.” Louis vond looptherapie niet zelf uit, maar haalde de mosterd uit Nederland waar het intussen meer dan vijftien jaar leeft. Voor onze Noorderburen is het een ingeburgerde vorm van therapie, terwijl het in eigen land eerder ongekend is. “Ikzelf heb Running Therapy leren kennen via een Nederlands vriend. Ik heb meteen een opleiding gevolgd, zodat ik er in mijn eigen regio mee aan de slag kon.”

Geen psycholoog, wel therapie

Lopen is een middel voor Louis om anderen te helpen hun weg terug te vinden. “De sessies vinden steeds één-op-één plaats, niet in groep. Dat zou een gevoel van competitie kunnen opwekken, wat ik absoluut wil vermijden. Bovendien zullen mensen zich sneller openstellen als ze alleen zijn met iemand. Dat wil niet zeggen dat de klanten moeten praten met mij, ze zijn daar vrij in. Ik ben er als klankbord, niet als psycholoog, daar ben ik niet voor opgeleid. Ik ben er om te luisteren en om hen te begeleiden naar hun doelen.”

Louis merkte als kinesist op dat patiënten vaak met meer kampen dan enkel fysieke problemen rond spieren, botten of zenuwen. “Ik krijg vaak patiënten over de vloer met een laag zelfbeeld, een dipje of zware stress. Veelal hebben ze het gevoel dat het lang geleden is dat ze een succeservaring hebben meegemaakt. Door samen met hen te lopen, kunnen ze die terug krijgen. De meesten van hen staan weigerachtig tegenover sporten, omdat ze het niet gewoon zijn. Door Running Therapy te volgen kunnen ze langzaamaan ervaring opbouwen. In het begin zal het zwaar zijn, maar na verloop van tijd zullen ze het effect voelen op hun lichaam en hun geest.”

Op eigen benen staan

Het belangrijkste voor Louis is dat zijn klanten, door middel van looptherapie, zelfredzaam worden. “Als je een been breekt moet je even met krukken lopen, tot je terug op je eigen benen moet leren wandelen. Het is niet bedoeling dat je heel je leven met krukken gaat rondlopen. Hetzelfde geldt voor kinesitherapie en voor Running Therapy: mijn job is geslaagd zodra patiënten mijn hulp niet meer nodig hebben. Ik geef hen de middelen zodat ze op een duurzame manier aan zichzelf bouwen.”

Louis ziet looptherapie als een aanvulling op wat er op in zijn praktijk gebeurt. “Als kiné kan ik enkel luisteren, via Running Therapy kan ik aan de slag gaan buiten een klinische setting. Daarom gebeuren de intake gesprekken steeds buiten de praktijk en niet bij hun huis, de klanten moeten terug onder de mensen komen. Het eerste gesprek zal daarom eerder in een koffiebar of een bibliotheek plaatsvinden. Vanaf de tweede sessie trekken we de natuur in, daar kunnen we naast hun fysieke gezondheid ook inspelen op hun mentale gezondheid.”

Meer info via louis@runningtherapygent.be