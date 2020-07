Losschietende tramkabel raakt gelukkig niemand Wouter Spillebeen

11 juli 2020

22u13 0 Gent Ter hoogte van het Van Beverenplein in Gent is deze avond een stroomkabel van tramlijn 1 uit een muur losgekomen. Daardoor stonden de trams er even stil.

De stroomkabel zat vast in de muur, maar trok daar een losgekomen steen uit de muur. De kabel zwiepte de straat op. Niemand werd door de kabel geraakt. Gelukkig maar, want een kabel kan met zo veel kracht losschieten dat levensbedreigende ongevallen gebeuren. Bovendien is er een risico op elektrocutie.

Een ploeg van De Lijn kwam ter plaatse om de kabel opnieuw aan de gevel te bevestigen. Met een stroomafleider werd de elektriciteit tijdelijk van de kabel gehaald, waardoor het tramnet even stillag. De Poperingestraat was tijdens de werken afgezet ter hoogte van het Van Beverenplein.