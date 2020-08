Loreleiepicknick mag niet doorgaan, maar beeld is wel gered Sabine Van Damme

06 augustus 2020

Goed nieuws voor de liefhebbers van het rode meisje aan de Portus Ganda. Er is voldoende geld opgehaald om het beeld in brons een definitieve stek te geven aan de Van Eyckbrug. De picknick half augustus die gepland was, mag evenwel niet doorgaan.

In het kader van corona, en vanuti het ‘zorgzaamheidsprincipe’ heeft de stad beslist dat de Loreleiepicknick op 15 augustus niet mag doorgaan. Nochtans is er meer dan voldoende plaats op de Sint-Baafsweide, en moest er vooraf worden ingeschreven. “Maar we hebben intussen wel voldoende geld om het meisje te vereeuwigen”, zegt Bob Van de Voorde. “Dat betekent dat de feestelijke installatie van zaterdag 19 september op de uitbouw in het midden van de Van Eyckbrug kan doorgaan… als corona geen roet in het eten gooit.”

De Loreleie verscheen 5 jaar geleden uit het niets op een van de staketsels aan de Van Eyck. Omdat ze daar weg moest, kreeg ze op initiatief van een aantal buurtbewoners eind februari een voorlopige plaats in de dakgoot van het zwembad. Toen werd ook een fondsenwerving opgestart omdat het beeld in het brons moest worden gegoten om het op de uitbouw te mogen plaatsen. Vele tientallen sympathisanten hebben intussen hun duit in het zakje gedaan. Er worden ook speciaal Loreleiebier, en 3D-geprinte miniatuurtjes van Loreleie verkocht. Die beeldjes waren op 5 dagen allemaal verkocht en zorgden ervoor dat de beoogde 10.000 euro werd gehaald. Via www.loreleie.be kan dus alleen nog het Loreleiebier besteld worden.