Loop nu al virtueel op het nieuwe Maaseikpleintje Sabine Van Damme

19 december 2019

11u49 3 Gent Het pleintje naast de Sint-Baafskathedraal is zo goed als af, maar het blijft dicht tot 20 mei, zodat gras en planten tijd krijgen om te groeien. Wie niet kan wachten, kan er wel al virtueel op lopen.

Het was ooit een parking, maar nu wordt het Maaseikpleintje samen met het Geraard De Duivelhof, het grasperk met het standbeeld van de gebroeders Van Eyck, een groen, kindvriendelijk plein midden in de stad. Er komen planten en fruitbomen, allemaal exemplaren die ook te zien zijn op de panelen van het Lam Gods. Er staan ook houten schapen en er zijn mini-trampolines. “Wie niet kan wachten, kan er via de website van de stad nu al virtueel rondlopen”, zegt schepen Astrid De Bruycker. Absoluut een leuke gimmick. Klik hier.