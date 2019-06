Loofblomme gidst honderden toeschouwers door dorp met culinaire theatertour OSG

07 juni 2019

09u49 0 Gent Het beste van twee werelden. Theatergezelschap de Loofblomme heeft de voorbije weken zo’n zevenhonderd toeschouwers mogen ontvangen voor de driejaarlijkse sneukeltoneeltocht. Dat betekent wandelen door het dorp, theater kijken... en eten.

Het gezelschap organiseerde korte toneelstukken op vier locaties in het dorp: het RVT Zonnehove, het scoutslokaal aan de Kerkwegel, het keramiekatelier van een plaatselijke pottenbakker en de woning van een bakkerij in de Hogeheerweg. Het thema van de stukken was telkens ‘reizen’, net zoals de toeschouwers van locatie naar locatie konden reizen. En dat valt niet alleen letterlijk te nemen: ook met de smaakpapillen. Na afloop van elk toneelstuk kregen de toeschouwers ook een passend hapje en drankje aangeboden. Na het stuk “De Eindbestemming”, over de hemel en de hel, was bijvoorbeeld scampi diabolique voorzien. De organisatie was een huzarenstukje, met in totaal zestig vrijwilligers die meewerkten.

In totaal mocht de Loofblomme al zo'n 700 toeschouwers ontvangen. Daarbij ook nogal wat bewoners van het RVT Zonnehove, die actief betrokken werden door het gezelschap. Vanavond en deze zondag zijn er nog een paar plekjes vrij. Reserveren kan via de site.