Loods 23 : stukje vergeten geschiedenis opnieuw tot leven gewekt Voorhaven Gent : 35.000 vierkante meter extra woningen en bedrijven op 25 jaar tijd Didier Verbaere

26 oktober 2019

18u09 0 Gent Op de Voorhavenlaan in Gent werd afgelopen zaterdag Loods 23 opgeleverd door projectontwikkelaar Locus Develeopment. Zaakvoerder Dirk Valvekens investeerde er de laatste 25 jaar zo’n 80 miljoen om drie oude katoenloodsen uit de 19de eeuw van de ondergang te redden. In Loods 23 is plaats voor 16 bedrijven en 24 riante lofts.

Zaakvoerder Dirk Valvekens redde er drie, ondertussen beschermde 19de eeuwse katoenloodsen, van de afbraak door de Stad Gent. Vandaag krijgen deze loodsen een nieuw leven in de volkse wijk Muide Meulestede. “In de jaren ’90 was het Gentse havenbedrijf begonnen met de afbraak van de oude katoenloodsen om er nietszeggende KMO units neer te poten. Samen met mijn vriendin was ik toen op zoek naar een geschikt pand om er een loft in te richten. We werden verliefd op deze manier van wonen toen we als biologiestudenten de wereld rondreisden naar seminaries en congressen voor onze thesis. In New York zagen we onze droomloft en dat wilden we ook in Gent realiseren”, zegt Dirk Valvekens (56). Loods 23 is ondertussen het 7de project van de ondernemer in deze wijk.

Lofts in oude loodsen

In de verpauperde wijk aan de voorhaven in Gent vond hij een oud pand dat hem geschikt leek voor zijn doelen. “Met amper 10.000 Belgische frank (250 euro) konden we toen een optie nemen op een gebouw aan de New York Straat. De stad was er de oude loodsen aan het afbreken. Die werden nog gebouwd door Emiel Braun. De voormalige stadsingenieur bouwde de katoenhaven langs het kanaal Gent-Terneuzen voor hij in de politiek ging en burgemeester werd. Toenmalig havenmeester André De Wilde, de baas van het havenbedrijf, stond eigenlijk niet achter de plannen van de stad en had wel oren naar onze plannen om de wijk in zijn geheel op te waarderen. Hij liet de afbraak van loodsen 20 tot 23 stilleggen. Gelukkig werd in 1996 het hele gebied van de oude Voorhaven geklasseerd als beschermd waardevol gebied als één van de mooiste oude havens uit de 19de eeuw”, zegt Dirk.

In Loods 20 werden toen nog de befaamde havenfeesten georganiseerd. Na de realisatie van lofts in de New York Straat richtte Dirk zijn pijlen op de katoenloodsen. In 2010 werd Loods 22 gerenoveerd. Daar huizen bedrijven in de creatieve sector en lofts. Ook Loods 23 is nu klaar voor afwerking.

“Op het gelijkvloers nemen architecten, een kinepraktijk, bedrijfjes van Game Development en andere creatieve geesten hun intrek. Boven zijn er 21 woonlofts met zicht op de oude haven en de beschermde droogdokken. De nieuwe eigenaars beginnen na het weekend met de inrichting naar eigen smaak en keuze. Ze hebben ook een prahctig zicht op de torens van Gent centrum”, legt Dirk uit.

Onder Loods 23 realiseerde zijn bedrijf een huzarenstukje met een ondergrondse parking. “We hebben de oude fundamenten integraal vervangen door nieuwe palen in de grond”, klinkt het fier. Een oud herbouwd fundament is een knipoog naar het roemrijke bouwverleden uit de 19de eeuw. De laatste 25 jaar zorgde hij er voor 1 kilometer bebouwing in lofts en kantoren en meer dan 80 miljoen investeringen en 35.000 vierkante meter bebouwde oppervlakte. Dat is het equivalent van Flanders Expo.

Loods 20

Locus startte ondertussen aan de renovatie van Loods 20. “Daar willen we meer diensten onderbrengen. Een buurtsupermarkt, een fitnessruimte, horeca en restaurants. Op het eerste verdiep komt een hotel voor toeristen en zakenmensen. Ook in de sfeer van open lofts. De bouwvergunning wordt binnen enkele weken ingediend. En we blijven druk uitvoeren op de stad Gent om ook op de site van de vroegere Loods 24 een zelfde project te realiseren. SoGent wil er een banaal woonproject neerpoten. Wij ijveren voor een open sporthal in dezelfde stijl als de beschermde loodsen. Je moet deze wijk als één geheel zien met respect voor haar verleden”, besluit Dirk. Meer informatie: www.locus.be.