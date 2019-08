Lokfiets Gentse flikken buiten strijd, GPS-tracking flopt Sabine Van Damme

17 augustus 2019

09u30 0 Gent De Gentse politie heeft ongewild een stap achteruit gezet in de strijd tegen de fietsdiefstallenplaag. Hun ‘lokfiets’ werkt niet meer en de test met GPS-trackers voor fietsen blijkt een flop.

De lokfiets van de Gentse flikken werkt niet meer. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De lokfiets werd heel regelmatig ingezet om fietsdieven te betrappen. De politie parkeerde de fiets dan op diefstalgevoelige plaatsen. Als de fiets werd gestolen, kon de politie die volgen met een track & trace-systeem. Maar de producent van dat systeem is ermee gestopt. De politie heeft de lokfiets dus nog, maar kan hem niet meer opsporen als hij zou gestolen worden.

Daarnaast liep via de Fietsambassade een test met GPS-trackers. Stad en politie waren lange tijd op zoek naar een klein en goedkoop systeem dat particulieren in hun fiets zouden kunnen inbouwen, zodat ze die bij diefstal via hun GSM-signaal zouden kunnen terugvinden. Na lang wikken en wegen werd een systeem gekozen dat in een fietsslot zit, het zogenaamde MOBID-systeem. 14 fietsen werden er in januari mee uitgerust, als test. Sommigen werkten met een zonnepaneel, anderen waren oplaadbaar via USB. 14 andere fietsen kregen een GPS-systeem in het achterlicht, maar daarvan was meteen duidelijk dat de installatie ervan veel te moeilijk was. Bedoeling was dus dat het signaal van de locatie van de fiets op de GSM zou toekomen, en dat de politie aan de hand daarvan het rijwiel exact zou kunnen lokaliseren. Maar dat blijkt dus een illusie. Als een fiets met een GPS-slot in een bestelwagen werd verstopt, kon de politie wel de buurt vinden waarin die bestelwagen stond, maar niet het voertuig zelf. En lukraak bestelwagens in een bepaalde omgeving open breken om een fiets te vinden is uiteraard geen optie. Bovendien kon je ook niet meer met de fiets rijden als de batterij van het GPS-slot leeg was.

De politie gaat intussen wel door met observaties en andere acties tegen fietsdiefstallen, en hoopt in september een ander systeem met GPS-tracking te kunnen testen.