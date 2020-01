Lokfiets brengt politie op spoor van inbreker Wouter Spillebeen

03 januari 2020

18u03 3 Gent De lokfiets van de Gentse politie, waar een traceringssysteem in is ingebouwd, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag geholpen om een inbreker te vatten.

De politie liet de lokfiets donderdagavond achter in de Volmolenstraat in Gent. Die fiets kan op afstand opgespoord worden wanneer hij door een fietsendief gestolen wordt. Rond middernacht stelde de politie vast dat de fiets verdwenen was. De dief werd opgespoord. Het ging over een 38-jarige man met de Poolse nationaliteit die geen vaste verblijfplaats heeft in België.

De man was overigens niet aan zijn proefstuk toe. Hij bleek in verantwoordelijk te zijn voor een inbraak in een bestelwagen in de onmiddellijke nabijheid. Hij had ook een rugzak bij zich met inbrekersmateriaal en zaken die mogelijk van een diefstal afkomstig zijn. De verdachte is geen onbekende voor de politie en het gerecht. Hij werd gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste om de man vrij te laten onder strikte voorwaarden in afwachting van een rechtszaak.