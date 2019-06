Loketten Gent Sint-Pieters sluiten vanaf augustus half uurtje vroeger

Erik De Troyer

11 juni 2019

14u23 0

Vanaf 5 augustus sluiten de loketten van het Station Gent Sint-Pieters niet langer om 22u maar wel al om 21.30u. Late reizigers zullen dus enkel nog aan de automaat een ticket kunnen kopen.

“De NMBS wil zich permanent aanpassen aan de verwachtingen van haar klanten, die zich steeds meer informeren via onze website, app en sociale mediakanalen. Steeds meer reizigers kopen hun vervoersbewijs ook via de digitale verkoopkanalen. Tijdens de maand juli zullen we in het station stewards ingezetten om de klanten te helpen de mogelijkheden van de ticketautomaten nog beter te leren kennen en diegenen die het gebruik ervan niet gewoon zijn, te helpen”, klinkt het.

Van maandag tot vrijdag gaat het loket in Gent elke dag open om 5.45u, net als tevoren. Het loket gaat dicht om 21.30u. Op zaterdag en zondag gaan de loketten pas om 6u open en ook dan sluiten ze om 21.30u.