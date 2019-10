Lokale ondernemers mee op de kar van FilmFest Sabine Van Damme

06 oktober 2019

12u00 1 Gent Dinsdag start de 46ste editie van het Flmfestival van Gent, en verschillende lokale ondernemers dragen hun steentje bij om dat festival in de kijker te zetten. Zo is er in Maison W een fototentoonstelling van filmsterren.

Tim Joiris van Café Maison W aan de Zwijnaardsesteenweg en Marieke Selhorst van Het Objectief hebben elkaar gevonden voor een leuk project. Het Objectief is een ‘werkplaats voor beeldmakers’, dus heeft Marieke een waaier aan kunstenaars in huis waarvan ze het straf werk graag op haar eigenzinnig manier promoot naar de buitenwereld. Maison W, vlakbij de Heuvelpoort en dus op een steenworp van de cinema, bood zijn ruwe muren aan om er filmische portretten van fotograaf Bas Bogaerts te exposeren. Hij maakt al 4 jaar atypische portretten van nationale en internationale acteurs voor het festival. Hij kreeg onder meer al Natali Broods, Matthias Schoenaert en Colin Farrell voor zijn lens. 12 van zijn meesterwerken hangen nu in Maison W.