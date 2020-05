Lokaalmarkt in Gentbrugge heropent met vernieuwde formule Jill Dhondt

26 mei 2020

11u57 0 Gent Lokaalmarkt, de wekelijkse boerenmarkt in de oude brandweerkazerne van Gentbrugge, heropent deze week. Voorlopig gebeurt dat zonder bar en kinderatelier, en met de nodige veiligheidsmaatregelen. Het online bestelsysteem dat werd ingevoerd door de verplichte sluiting, blijft lopen.

Door de coronamaatregelen is er geen Lokaalmarkt meer geweest sinds midden maart. Klanten konden wel op voorhand hun boodschappen online bestellen, om ze op vrijdag af te halen. Vanaf deze week kunnen de bezoekers terug ter plekke tussen de groenten en fruit neuzen. “Voorlopig gebeurt dat zonder bar en kinderatelier”, zegt Karel Deknudt. “Om de nodige veiligheid te garanderen, laten we maar een beperkt aantal klanten tegelijkertijd binnen, vragen we om voldoende afstand te houden en een mondmasker te dragen, en bieden we ontsmettende handgel aan de ingang aan.”

De markten gaan terug open, maar de klanten kunnen nog steeds online bestellen als ze dat willen. “Op het online platform vind je haast alle producten die onze boeren en producenten op de markt aanbieden. Op de dag van de markt verzamelen wij dan al jouw boodschappen. Je hoeft ze enkel nog op te halen en af te rekenen. Daarvoor voorzien we een apart afhaalpunt, zodat je niet hoeft te wachten.”

Lokaalmarkt Gent vindt plaats op vrijdagmiddag. Meer info via de website.