Lokaal online shoppen in coronatijden: 10 tips Jill Dhondt Yannick De Spiegeleir

21 maart 2020

06u00 0 Gent De lokale handelaars krijgen het hard te verduren dezer dagen. Velen zijn aangewezen op hun webshop om toch wat inkomsten te genereren. De korte keten en lokaal shoppen is nu belangrijker dan ooit. Vergeet de grote ketens even en koop online bij je plaatselijke handelaar. Geen inspiratie? Hier vind je 10 tips om zo Oost-Vlaams mogelijk online te shoppen.

Spelletjes en strips

In de webshop van Worlds’ End vind je strips, spelletjes en verzamelobjecten. De Gentse gamers hebben hun verzendkosten verlaagd, om de klanten tegemoet te komen. De laatste weken hebben ze al een opmerkelijke stijging gezien in hun online verkoop. Nu mensen massaal thuis blijven, grijpen ze sneller naar een spelletje of een strip.

Verkrijgbaar via de website van Worlds’ End.

Gezond leven tijdens de lockdown

“Eerst waren we van plan om alles uit te verkopen, en te sluiten”, zegt Phaedra Lybaert van O’yo. “Maar de vele steunbetuigingen en aanvragen om take-away te voorzien, hebben me een hart onder de riem gestoken.” Samen met het team besloot Phaedra om toch open te blijven, en meeneemgerechten te voorzien. “Het is absoluut niet rendabel, maar het zou stom zijn om tijdens een epidemie geen eten te voorzien dat het immuunsysteem juist versterkt.” Wie wil afhalen kan kiezen tussen een brunchpakket, bowls, toast, pannenkoeken en taart.

Meer info op hun website.

Honing van eigen bodem

Bart Callaert uit Buggenhout startte even geleden ‘Wallabieke’ op, om honing uit eigen streek en de problematiek rond bijen aan de man te brengen. De uitbraak van het coronavirus heeft hem aangezet om tijdelijk over schakelen op afhaalpakketten en thuisleveren. “De korte keten is nu belangrijker dan ooit”, zegt de imker. “De warenhuizen hebben te kampen met een stormloop aan klanten. Wil je de lange rijen vermijden, shop dan bij lokale producenten. Via het platform ‘Eigen Bodem’ kunnen lokale producenten en boeren rechtstreeks leveren aan streekgenoten.”

Meer info op de website.

Gerenomeerd restaurant kookt gezond en levert aan huis

De hoogstaande keuken van Paul De Pierre, een restaurant in Maarkedal, kan nu ook thuis geleverd worden. De restaurateurs zorgen enkel voor gezonde gerechten tijdens de corona-uitbraak. Op het platform www.steunhorecavlaanderen.be kunnen horecazaken die open blijven voor afhaal en levering, zich registreren. Neem een kijkje, plaats een bestelling bij een restaurant in de buurt, en haal enkele kaarsjes boven voor een gezellig etentje in je eigen eetkamer.

Warme bakker in huis

Bakkerij Himschoot blijft klaarstaan voor zijn klanten om hen op te vrolijken met taartjes en broden. “Door de voorzorgsmaatregelen kunnen onze klanten niet langer ter plaatse smullen in onze tearooms, maar alles kan meegenomen worden.”

Stockverkoop vanuit je luie zetel

Piet Moodshop is van plan om hun winkel aan de Vooruit te renoveren. Meteen een goed moment vonden de zaakvoerders, om een grote lenteschoonmaak te organiseren. De winkel zou allerhande producten uitstallen en aan verlaagde prijzen aanbieden. De corona-uitbraak stak daar echter een stokje voor, en dus schakelde Piet Moodshop over op een online stockverkoop. Op sociale media worden de spullen stuk voor stuk aangeboden, met uitleg over hoe geïnteresseerden eraan kunnen geraken.

Meer info op de Facebookpagina.

Frietjes online bestellen

Lavrans Rzoska van frituur ’t Hoeksken uit Lokeren brak een week lang zijn hoofd over hoe hij zijn klanten op een veilige manier van frietjes kon voorzien. Eerst opteerde hij voor vakjes op de vloer een een maximaal aantal klanten in de zaak per keer toe te laten, maar door de verscherpte maatregelen was dat niet meer mogelijk. Daarom lanceerde de friturist een webshop, waarbij klanten hun bestelling op een afgesproken moment kunnen afhalen zonder binnen te komen.

Meer info op de website.

Plantjes voor een aangename sfeer

Boutique Botanique in Lokeren opende een webshop om thuisblijvers op te fleuren met een bloemetje. Normaal zouden Febe Moens en Wim D’Hollander hun online winkel op moederdag openen, maar de corona-uitbraak heeft hun actie vervroegd. “Door bloemen aan te kopen via onze website steun je niet alleen de lokale bloemist, maar ook de bloementelers die het ook bijzonder lastig hebben in deze omstandigheden”, zegt D’Hollander. “Voor de thuisblijvers en –werkers zorgen de bloemen voor een goed humeur en een betere concentratie.”

Meer info op de website.

De markt in uw woonkamer

Sinds het verbod op markten, zijn ook marktkramers creatief aan de slag gegaan. “Ik breng mijn brood en gebak aan huis”, zegt Anja Carpentier van ’t Wafelkraam, dat gewoonlijke op de Lokerse markt staat. “De plotse annulering van de woensdagmarkt was geen pretje, maar we proberen er het beste van te maken en merken dat er toch vraag is naar thuislevering. Zo kunnen de mensen de wachtrijen aan de supermarkten en voedingswinkels ook vermijden.”

Wie een bestelling wil plaatsen bij Anja kan haar bereiken via 0473 54 09 80.

Tijd om buiten te spelen, te puzzelen, een goed boek te lezen

L’AmuZette is helemaal klaar om thuisblijvers bezig te houden. De Gentse winkel verkoopt kookgerief, spelletjes, boeken, buitenspeelspullen, puzzels, badgerief en opruimmiddelen. “Bijzondere tijden zorgen voor extra tijd”, klinkt het. De spullen worden aangeboden op de webshop, en kunnen aangekocht worden met 10 procent korting. ‘Shop lokaal en blijf binnen’, dat is het motto van de creatieve ondernemers.

Bekijk de spullen op hun website.