Lokaal netwerk organiseert plantenmarkt met duurzaam gekweekte planten Jill Dhondt

15 september 2020

09u46 4 Gent The Green Community organiseert van 18 tot en met 20 september een kleinschalige plantenmarkt met duurzaam en lokaal gekweekte planten in het Cultureel Centrum Meulestede. Iedereen is welkom om de plantjes te leren kennen en de verhalen erachter.

The Green Community is een lokaal netwerk van kwekers, veredelaars en aanverwante toeleveranciers. Midden maart, in volle lockdown, organiseerde de groep al een online plantenverkoop om de bedreigde sierteeltsector te ondersteunen. Iedereen kon toen duurzaam en kwalitatief geteelde planten, bloemen, kruiden en groenten online bestellen. Dit weekend pakt het netwerk uit met de eerste ympa-plantenmarkt in Gent. Ympa is Zweeds voor enten, en slaat op lokaal geteelde planten die op een ethische en duurzame manier gekweekt zijn. Op de markt kunnen Gentenaren kennismaken met de planten, maar ook met de verhalen erachter. Daarnaast zal er ook duurzame keramiek, potgrond en biologische meststoffen te koop worden aangeboden.

Cultureel Centrum Meulestede, Meulestedekaai 30, Gent.