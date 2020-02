Lode Van Hecke onder massale belangstelling tot bisschop gewijd Sabine Van Damme

23 februari 2020

15u26 3 Gent In de Gentse Sint-Baafskathedraal is momenteel de wijding van de nieuwe bisschop aan de gang. Dat is een uitzonderlijke gebeurtenis, waar veel volk op afkomt. Even voor de deuren van de kathedraal om 14 uur zouden opengaan, stond er een rij tot aan de fontein. Behalve heel wat geestelijken zijn ook Koningin Paola, en zelfs vertegenwoordigers van de Joodse en de moslimgemeenschap aanwezig.

De viering staat bol van symboliek. Lode Van Hecke wierp zich ter aarde als teken van volledige overgave aan zijn ambt. Hij ontving een handoplegging van alle aanwezige bisschoppen. Daarna werd hij door aartsbisschop Jozef De Kesel gezalfd. Hij ontving een ring, een staf en een mijter. Iets na 16 uur was hij officieel de 31ste Bisschop van Gent. Hij werd naar de bisschopszetel geleid, onder massaal applaus van alle aanwezigen in de kathedraal. (Lees verder onder de foto)

Luc Van Looy is 16 jaar bisschop van Gent geweest. Zijn pensioen vroeg hij ruim 2 jaar terug aan bij de paus, maar pas nu mag hij effectief gaan. Lode Van Hecke, abt van de Abdij van Orval, neemt zijn functie over. Hij is de eerste trappist die in ons land tot bisschop wordt benoemd. De Abdij van Orval neemt afscheid in stijl van Van Hecke. Zij trakteren straks op trappistenbier in het Sint-Baafshuis naast de kathedraal. Iedereen is daar welkom. (Leest verder onder de foto)

Een bisschopswijding is een viering die met veel luister gepaard gaat. Prachtige bloemstukken op het altaar, geestelijken uit alle uithoeken van het land, en zelfs het buitenland, en ook vele gewone gelovigen wilden erbij zijn. Het aantal ‘vrije plaatsen’ in de kathedraal was echter beperkt, het overgrote deel van de 1.500 zitjes werd gevuld met mensen die een uitnodiging kregen. De burgemeester, minister De Crem, Herman Decroo, maar ook vertegenwoordigers van de rechtbank waren er. De mensen die er niet meer bij konden in de kathedraal, werden naar de school Sint-Bavo even verderop gestuurd. In de Groenzaal daar zijn nog 700 plaatsen, en daar kan de dienst op groot scherm worden gevolgd. De viering is om 15 uur stipt gestart, en zal ruim 2 uur duren.

Wie wil meekijken, kan dat via deze link, de livestream van Kerknet.