Lockers voor daklozen aan Baudelo park onder handen genomen door straatkunstenaar Jill Dhondt

13 oktober 2020

17u08 2 Gent In een hoek van het Baudelo park staan al enkele jaren openbare lockers waar daklozen hun gerief kunnen opbergen. Die kluisjes werden al meermaals besmeurd met illegale graffiti, waardoor de Stad Gent een straatkunstenaar aansprak om de lockers op de fleuren.

Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan gebruik maken van openbare lockers om spullen in op te bergen. Vlak aan brouwerij Gruut, een zijwegel van het Baudelo park, staan er zo dertig. Hierdoor hoeven daklozen geen hele dag met hun hebben en houden over straat te sleuren. Een goed idee, maar helaas niet altijd even gezellig. “De lockers in het Baudelo park werden al meermaals besmeurd met illegale graffiti”, zegt Rick Moleyneux van Wallin’. De Stad Gent sprak hem aan om de lockers een artistieke opfrisbeurt te geven. Dat past binnen het kader van de heraanleg van het Baudelo park en de week van de armoede die voor de deur staat.

Wallin’ ging op zoek naar een geschikte artiest om de lockers onder handen te nemen, en kwam uit bij de Aalstenaar Nigel Leirens. “Hij was geïnspireerd door de tocht die mensen maken in hun leven, met de nodige ups-and-downs. Zijn werk is een ode aan personen die nog op zoek zijn naar hun eigen ‘stek’.”