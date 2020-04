Livestream ontaardt in felle discussie met politie: lesgevers UGent op non-actief Wouter Spillebeen

12 april 2020

Gent Twee lesgevers die verbonden zijn aan de faculteit communicatiewetenschappen van de UGent krijgen een ordemaatregel opgelegd door rector Rik Van de Walle. De proffen gingen tijdens een nachtelijke livestream met een honderdtal studenten in discussie met agenten die een klacht van nachtlawaai kwamen uitpluizen. Voor de ogen van de studenten zeggen de proffen dat we in een fascistische politiestaat leven en om dat kracht bij te zetten zegt een van hen "Sieg heil" wanneer de agenten weer willen vertrekken.

Vrijdag organiseerden een prof en zijn assistent een livestream voor studenten om hen van op afstand les te geven. Even later werd de les meer een sociaal gebeuren en de lesgevers namen er dan ook een drankje bij. Zo ging de livestream door tot diep in de nacht, maar omdat de lesgevers ook muziek draaiden, belden buren de politie met een klacht over nachtlawaai.

De agenten die de vaststellingen kwamen doen naar aanleiding van de klacht, werden binnen gelaten en wilden de twee lesgevers identificeren. Ze vroegen hun identiteitskaarten, maar de prof weigerde eerst meermaals om die te geven. Intussen bleef de livestream verder gaan en terwijl de mannen met de politie discussieerden, keerden ze zich meermaals tot hun webcam. “Welkom in fascistisch België”, zei de assistent tegen de kijkende studenten. En later: “Welkom in nazi-Duitsland.”

Politiesamenleving

Omdat een van de lesgevers niet in de woning woont, moest de politie uitzoeken of het niet ging om een samenscholing die in het kader van de coronamaatregelen verboden is. De lesgevers legden uit dat ze in het kader van hun werk samen waren gekomen en dat hun werk als essentieel beschouwd kan worden, maar omdat de prof nog steeds weigerde om zijn identiteitskaart te tonen, ontaardde de discussie en kwamen steeds meer politiemedewerkers ter plaatse om bijstand te leveren.

Uiteindelijk toonde de prof dan toch zijn identiteitskaart na een discussie van een kwartier. De lesgevers beloofden om de muziek zacht te houden en de agenten wilden weer vertrekken. Maar op dat moment wou de assistent zijn argument dat we in een fascistische politiesamenleving leven nog eens benadrukken. Hij riep “Sieg heil” en richtte zich tot de studenten. “Dit is de samenleving waar we in leven”, begon hij.

Sancties

De agenten waren niet opgezet met de uitroep en keerden nog even terug. “Die zin scanderen is aanzetten tot racisme en is strafbaar. Nu ga je te ver”, sprak een agent, waarna de discussie opnieuw losbarstte. Uiteindelijk bedaarde de assistent iedereen en vertrokken de agenten definitief. Intussen was het aantal toeschouwers van de livestream gegroeid tot 150 kijkers.

De UGent werd zaterdag op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en nam alles meteen onder de loep. “De rector heeft zaterdag een ordemaatregel opgelegd, uit voorzorg en in afwachting van een onderzoek ten gronde”, klinkt het. “De maatregel houdt in dat beide betrokkenen met onmiddellijke ingang geen onderwijs- of lesactiviteiten mogen uitvoeren. Het is voor hen ook verboden om nog contact te hebben met studenten van de UGent.”

“Wij als politie betreuren het gedrag van de lesgevers. We hebben opgetreden naar aanleiding van een oproep over nachtlawaai en hebben daarvan positieve vaststellingen gedaan”, klinkt het bij de Gentse politie die in het kader van hun werk en de geldende coronamaatregelen correct leken op te treden. De politie stelde een proces-verbaal op en de feiten zijn doorgespeeld aan het parket Oost-Vlaanderen, dat zal beslissen wat er verder moet gebeuren. “Het recht zal zijn werk doen”, besluit de politie.