Liverpoolfans die Gent met Genk verwisselden in Champions League beloond met tickets voor... Gent-Genk Cedric Matthys

26 januari 2020

21u30 0 Gent Twee Liverpoolfans hebben zaterdagavond gratis tickets gekregen voor de wedstrijd Gent-Genk. Ze sloegen eind oktober vorig jaar Gent en Genk door elkaar en misten zo de Champions League-match van hun favoriete ploeg.

U herinnert misschien nog hét verhaal van 23 oktober vorig jaar. Liverpoolfan Rob Hill en zijn vriend Lee zakten af naar België voor de match Genk-Liverpool, maar belandden per abuis in Gent. Dertig minuten voor de wedstrijd ontdekten ze hun cruciale fout. Ze bekeken de match dan maar op tv in de Ierse pub The Celtic Towers aan de Sint-Michielshelling. (lees verder onder de foto)

4-1

Het beeld van hun beteuterde gezichten ontging ook AA Gent niet. Prompt bood de ploeg beide mannen een ticket voor de match Gent-Genk aan. Dat duel vond zaterdagavond plaats. De twee boekten een hotelletje en schreeuwden Gent naar de overwinning. Waar de thuisploeg destijds nog verloor met 1-4 tegen Liverpool, zetten ze nu de omgekeerde score neer. AA Gent stuurde Genk naar KRC Gent naar huis met 4-1 op het scorebord. De komst van Rob en Lee bracht deze keer dus wel geluk. Al kan dat ook aan hun vrouwen gelegen hebben. Zij kwamen mee om hun mannen de weg te wijzen.