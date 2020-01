LIVE. Artsen krijgen het woord op euthanasieproces: “Tine heeft mij gemanipuleerd, ik viel van mijn stoel door haar overlijdensbericht”

Gent

Op het euthanasieproces in Gent, waarin drie artsen uit Oost-Vlaanderen zich moeten verantwoorden voor het niet naleven van de voorwaarden voor euthanasie bij Tine Nys (38) in Sint-Niklaas in 2010, vindt vandaag de tweede zittingsdag plaats. Op de eerste zittingsdag afgelopen vrijdag haalde de verdediging alvast snoeihard uit naar de familie van Nys. “Moeten zij ook niet mee op de beschuldigdenbank?” , vroeg advocaat Walter Van Steenbrugge zich af. Vandaag mogen de artsen uitleggen hoe de euthanasie op Tine Nys (38) volgens hen verliep. U kan het proces hier live volgen.