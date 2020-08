Limited edition-fiets ‘siert’ fietsersbrug aan Ter Platen Jill Dhondt

15 augustus 2020

17u38 10 Gent Op de fietsersbrug onder de Ter Platenbrug werd een fiets gezet die niemand anders heeft in Gent. Het gaat om een aangekoekte tweewieler, bezaaid met schelpen, waarop een briefje met de woorden ‘limited edition’ hangt.

Het is niet duidelijk of het om een grap gaat of een kunstproject, maar de modderige fiets onder de Ter Platenbrug doet je alleszins glimlachen. Het lijkt alsof de fiets een tijd terug uit het water werd gehaald, waardoor het slijk intussen is gedroogd. De fiets werd opgefleurd met een bloemenkrans en een amusant briefje met de woorden ‘limited edition’. De tweewieler staat gewoon los. Wie nog op zoek is naar een uniek vervoersmiddel, weet dus waar naartoe. Wel best even afstoffen.