Limbastraat wordt een woonerf, rolstoelgebruikers misnoegd: “Onze parkeerplaats voor de deur schuift op” Erik De Troyer

01 november 2019

13u16 1 Gent De Limbastraat – een zijstraat van de Wiedauwkaai – krijgt een volledige heraanleg en wordt een woonerf, maar de rolstoelgebruikers in de straat zijn daar allerminst tevreden over. “Twee jaar lang hebben we gevraagd om onze voorbehouden plaatsen voor onze deur te mogen houden, maar het ontwerp staat vast. Bovendien is er nauwelijks signalisatie voorzien, waardoor we vrezen dat onze plaatsen steeds ingenomen zullen zijn.”

De Limbastraat is een unieke straat. Ze ligt ingesloten door het forensisch psychiatrisch centrum aan de ene kant en door industrie aan de andere kant, meer bepaald stokerij Bruggeman. Daardoor heeft vroegere beluik wel iets van een vergeten straat.

Toch heeft de stad de voorbije jaren inspanningen gedaan. Zo kregen alle eigenaars een kans om een stuk tuin aan te kopen en nu is er de hoognodige heraanleg. De straat wordt een woonerf. Dat wil zeggen dat er geen borduren meer komen, maar dat voetpaden en weg in mekaar overlopen. In het aantal parkeerplaatsen wordt het mes gezet. In de straat zullen nog 24 parkeerplaatsen toegestaan zijn. Dat is minder dan de helft van tevoren. Dat wordt dan weer gecompenseerd door een extra parking achter de huizenrij.

Gebrekkige signalisatie

De rolstoelgebruikers in de straat vrezen echter in de problemen te geraken. “Er zijn vijf rolstoelgebruikers in onze straat en voor hen zijn vier parkeerplaatsen voorzien. Die zijn echter nauwelijks gesignaleerd. Er komen geen verflijnen rond de parkeerplaatsen, enkel een piepkleine tegel op de grond. Daardoor vrezen we dat onze plaatsen voortdurend ingenomen zullen worden. En het is hier nu al zo moeilijk. Bij regenweer of in het donker kan je die tegel eigenlijk niet zien”, legt Nadine Vandevoorde uit, wiens man in een rolstoel zit.

“We hebben de stad al vanaf het begin duidelijk gemaakt dat we onze parkeerplaats voor onze deur wilden behouden. Maar we werden gewoon uitgelachen. Nu kregen we te horen dat de plannen definitief zijn en dat onze parkeerplaatsen vijf huizen opschuiven. Die dertig meter lijkt misschien weinig, maar voor senioren in een rolstoel is dat heel wat.”

Verkeerd formaat

Van de 24 parkeerplaatsen in de straat zullen er twee voor gehandicapten zijn. De stad voorziet er nog eens twee op de aparte parking. “Maar die parkeerplaatsen hebben een gewoon formaat en met een rolstoel in- en uitstappen lukt daar niet”, zegt Nadine.

Schepen Filip Watteeuw (Groen) reageert. “Iedereen die voldoet aan de voorwaarden om een voorbehouden parkeerplaats te krijgen heeft daar recht op. Dat gebeurt dan bij de plaatsen het dichtst bij de woning. Op zich mag daar dus geen probleem zijn”, zegt hij. “Een parkeerplaats is echter nooit van één iemand. We kunnen echt geen parkeerplaatsen op de openbare weg privatiseren.” Hij zegt de situatie te willen bekijken.

De bewoners hebben alvast een voorstel. “Het liefst van al zouden we de schepen eens willen zien en hem de situatie ter plaatse tonen. We zullen hem vriendelijk ontvangen”, aldus Nadine.