Limbastraat boos op De Lijn: “Laat ons laatste stukje groen staan!” Sabine Van Damme

11 november 2019

17u29 0 Gent De bewoners van de Limbastraat zijn boos. De Lijn wil hun laatste stukje natuur laten verdwijnen, voor de aanleg van een oefenterrein in de Wondelgemse Meersen. Ze tekenden beroep aan tegen de vergunning daarvoor, samen met de bewoners van de Maïsstraat.

De terreinen aan de Hurstweg zijn nogal gegeerd. Ze zijn eigendom van De Lijn, maar het voorbije anderhalf jaar worden ze bewoond door een groep Roma, en nu eisen ook de buurtbewoners dat De Lijn het aanwezige groen daar laat staan. Het is sinds jaar en dag de bedoeling dat daar een nieuwe tramstelplaats komt, maar die plannen worden steeds maar uitgesteld. De stad heeft aan De Lijn nu wel al een vergunning verleend om een rijschool te bouwen aan de Hurstweg.

De bewoners van de Limbastraat en de Maïsstraat hebben beroep aangetekend tegen die vergunning. “Sinds 2010 werd bijna al het groen hier in onze Wondelgemse Meersen vervangen door beton”, klinkt het boos. “Met de aanleg van een oefenterrein zou het laatst overgebleven stukje bos er ook moeten aan geloven.” De Limbastraat is de enige woonstraat in de omgeving en wordt omschreven als ‘woonkorrel’. Die straat ligt tussen het FPC (forensisch psychiatrisch instituut, waar geïnterneerde gevangenen verblijven), het Galvestongebouw, de firma Bruggeman en betonfabriek Declercq. De zone langs de Hurstweg is het laatst overgebleven groen dat de Limbastraat scheidt van het achterliggende bedrijventerrein.

De Limbastraat zelf wordt momenteel heraangelegd tot woonerf. De bewoners kregen van de stad de mogelijkheid een stuk tuin aan te kopen. Maar van de plannen van de ‘ontgroening’ waren ze naar eigen zeggen niet op de hoogte. “Dit is voor ons het allerlaatste overblijfsel van het natuurgebied Wondelgemse Meersen”, klinkt het. En dus werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunning, niet alleen omdat een waardevol stuk natuur zou verdwijnen, ook omdat het groen een buffer vormt tegen hitte en overstroming, en er volgens de bewoners een geschikter gebied in de omgeving ligt om het oefenterrein aan te planten, zonder aan het bestaande bos te tornen. De bewoners wijzen erop dat ze door het verdwijnen van het groen persoonlijk benadeeld zullen worden, door een verminderde woonkwaliteit, veiligheid, luchtkwaliteit en vastgoedwaarde van de Limbastraat.