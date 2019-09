Lik-op-stukbeleid na knokpartijen: Ouders moeten vechtende jongeren voortaan ophalen bij politie Sabine Van Damme

30 september 2019

17u20 0 Gent “De Gentse politie zal een lik-op-stukbeleid voeren, en er zal preventief worden gewerkt.” Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) nadat zaterdagavond “De Gentse politie zal een lik-op-stukbeleid voeren, en er zal preventief worden gewerkt.” Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) nadat zaterdagavond rivaliserende jongerenbendes enkele keren met elkaar op de vuist gingen in de Rabotwijk. De politie moest tussenbeide komen.

Zondag al zat De Clercq samen met vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen. Het zijn immers Turkse en Afghaanse jongeren die elkaar bekampen. Het conflict zou ontstaan zijn op een school, maar wat de exacte aanleiding voor de knokpartijen is, lijkt niemand nog te weten.

“In elk geval heb ik met die mensen een goed gesprek gehad. Ook zij willen alles op alles zetten om de situatie met de jongeren te kalmeren en incidenten tegen te gaan”, zegt De Clercq. “Die dialoog willen we verder zetten, zodat er van binnenuit de gemeenschap gewerkt kan worden.”

Minderjarigen

Maandag was er overleg in het stadhuis met de politie, het jeugdwelzijnswerk en de dienst outreachend werken. Jeugdwelzijnswerk zal extra inspanningen leveren om de situatie te kalmeren. Maar daar blijft het niet bij. De politie zal het aantal patrouilles opdrijven, en een lik-op-stukbeleid hanteren. Dat wil zeggen dat jongeren die voor problemen zorgen, onmiddellijk bestuurlijk aangehouden zullen worden, ook als het minderjarigen zijn. Ze worden opgepakt en naar het commissariaat gebracht. Daar zullen hun ouders hen moeten ophalen. Dat heeft zeker een impact, zo kunnen we de ouders mee responsabiliseren en meetrekken in het verhaal.”

De situatie tussen de Turkse en de Afghaanse jongeren liep zaterdag enkele keren uit de hand, maar het probleem sluimert al langer. De jongeren lijken via Whatsapp-groepen af te spreken om te vechten. De reden daarvoor is, zoals gezegd, onduidelijk.