Lijk van man gevonden in Orchideestraat Jeffrey Dujardin

26 juni 2019

13u35 11

In de Orchideestraat in Oostakker werd gisterenavond op een terrein aan de op- en afrit van de R4 een lijk gevonden. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een wetsdokter aan om het overlijden te onderzoeken. “Het wordt onderzocht, maar er is voorlopig geen vermoeden van misdrijf”, aldus het parket. Het zou gaan om een man die in een container woonde op het terrein. Het terrein, waarop enkele autowrakken staan en aftandse containers, is afgesloten met politielint.