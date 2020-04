Lijk gevonden in wagen die al weken op Gents plein staat Cedric Matthys Wouter Spillebeen

20 april 2020

17u37 266 Gent Op het Broederlijke-Weversplein in Gent is deze namiddag een lijk gevonden in een wagen. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam.

Het parket stuurde een team van het gerechtelijk labo en een wetsdokter naar het plein dat grenst aan de Nieuwewandeling en dat voornamelijk als parking dient voor enkele handelszaken. In een geparkeerde wagen werd namelijk een levenloos lichaam aangetroffen.

Het is momenteel nog niet duidelijk hoe het slachtoffer om het leven kwam. Verder onderzoek moet uitmaken of er kwaad opzet in het spel is of niet. Volgens omstaanders zou de wagen al enkele weken op de parkeerplaats staan.

Later meer.