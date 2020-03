Lights on Van Eyck zoomt in op werken van schilder met indrukwekkende projecties en muziek

Erik De Troyer

12 maart 2020

17u19 2 Gent Er is al heel wat te doen rond Van Eyck dit jaar maar daar komt vanaf 28 maart een indrukwekkend evenement bij (indien corona het toelaat). Lights on Van Eyck in de Sint-Niklaaskerk zoomt letterlijk in op Van Eyck en zijn werk met indrukwekkende muziek en projecties.

In totaal zorgen tien projectoren voor projecties tot 25 meter hoog. Er worden achttien werken van Van Eyck op de muren van de kerk geprojecteerd: het Lam Gods natuurlijk, maar ook werken die minder bekend zijn en niet in de overzichtstentoonstelling van Het MSK te zien zijn. Behalve projectoren zijn er ook nog eens vier schermen die gemonteerd zijn op een robot-arm. Indrukwekkend is Lights on Van Eyck zeker en vast.

Het lichtspektakel is een samenwerking tussen de Gentse bedrijven Mankind en Create. Dat het evenement wat doet denken aan het lichtfestival hoeft niet te verbazen. “We hebben op de voorgaande lichtfestivals een aantal attracties verzorgd: de vuurspuwende draken op het provinciehuis en de brandende cuberdonfabriek aan de Zuid bijvoorbeeld. Daar hebben we onze ervaringen opgedaan”, zegt Ilse Wachtelaer van Create.

Het is trouwens nog het oude Lam Gods dat te zien is in de projecties, dus met een lam met vier oren en zonder de nieuwere ontdekkingen op de onderliggende verflagen. “Dergelijke projecties maken is een zeer intensief en tijdrovend werk. We zijn hier al ruim een jaar mee bezig en toen was het Lam Gods nog niet gerestaureerd.”

Of het project op 28 maart ook echt van start kan gaan, hangt af van wat nog staat te gebeuren op het vlak van corona-maatregelen. Het project loopt wel tot november van dit jaar. De show duurt 22 minuten. Een ticket kost 11 euro.