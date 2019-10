Lift al zes dagen kapot in sociale assistentiewoningen: “De trap nemen lukt niet met mijn twee nieuwe heupen”

Erik De Troyer

15 oktober 2019

14u48 8 Gent De senioren van de sociale assistentiewoningen in de Jozef Vervaenestraat in Ledeberg zijn boos. Al zes dagen zitten ze zonder lift en dat is een groot probleem voor de bewoners die vaak slecht ter been zijn. “Die lift is maar het topje van de ijsberg. De problemen en de onvrede stapelen zich op”, klinkt het.

Twee jaar geleden openden de eerste sociale assistentiewoningen van de stad de deuren met veel bombarie. De bewoners kunnen er rekenen op bijstand, maar betalen slechts een fractie van de normale prijs van een assistentiewoning. Het project is uniek in Gent en is een samenwerking tussen WoninGent en het OCMW.

“Dit gebouw kampt sinds dag één met enorm veel gebreken”, zegt bewoner Erik Kellens. “We moeten nog steeds over palletten lopen op de overloop omdat er water blijft staan. In het gebouw loopt het water gewoon binnen en de dampkappen zijn slecht aangesloten waardoor de afvoer soms bij de buren uitkomt of in het eigen appartement.” De bewoners stapten naar de vrederechter maar dat leverde geen verzoening op. Ook over de bijstand is er veel ontevredenheid.

Toen deze week ook nog eens de lift uitviel, borrelde bij heel wat bewoners het potje over. “Ik heb twee nieuwe heupen”, legt Jeanine Braekenier (76) uit die op de vierde verdieping woont. “Naar beneden lukt het nog, maar de trap op gaat echt niet meer. Ik heb gelukkig genoeg inkopen gedaan om nog even verder te kunnen, maar het is toch vervelend”, zegt ze.

Ook haar onderbuurvrouw zit in zo’n situatie. “Ik moet nu telkens 50 trappen doen. Dat is alsof ik om de paar dagen de Sint-Baafskathedraal moet beklimmen hé.”

Vorige week donderdag viel de lift in panne. Vrijdag stond er al een team om de lift te herstellen maar dat keerde naar huis terug zonder oplossing. “Blijkbaar wacht men nu op een printplaat om te vervangen. Die zou ten laatste vandaag (dinsdag, red.) vervangen moeten zijn, maar wie zien hier niemand”, zegt Erik. “We hebben het nog al eens voorgehad en toen zaten we een maand opgesloten. Een lift herstellen... dat kan nu toch niet zo lang duren hé. We hangen uit protest nu elke dag dat de lift defect is een post-it op de deur.”

Bij WoninGent geeft men toe dat het gebouw nog met problemen kampt. “De lift had maandag of dinsdag hersteld moeten zijn. We zorgen er wel voor dat iedereen die dat wil het gebouw kan verlaten. We komen dan met een speciale stoel die het mogelijk maakt de bewoners van de trap te dragen. Dat kan op elk moment”, zegt woordvoerder Arno Morsa.

Geen huishuur betalen

“De meeste problemen waar het gebouw mee kampt zijn opgelost. Het hardnekkigste probleem is de waterinsijpeling in het gebouw. Het lek is maar moeilijk te vinden. De relatie met de aannemer is ook niet vlot verlopen, maar we hebben hem wel duidelijk gemaakt dat het ons menens is om een oplossing te vinden.”

Intussen broedt het plan bij de bewoners om uit onvrede geen huishuur meer te betalen. “We zouden onze huishuur moeten storten op een geblokkeerde rekening zo lang de problemen niet opgelost raken. Dan schiet men misschien wel in actie”, zegt Jeanine vastberaden.