Lifestyle-evenement Countryside slaat tenten op in Flanders Expo Yannick De Spiegeleir

31 oktober 2019

13u20 0 Gent Nog tot zondag 3 november kan je in Flanders Expo Countryside bezoeken. Het lifestyle-evenement combineert als interieur, tuin, food, decoratie, vakantie, mode en ontspanning en verrast met nieuwe, creatieve ideeën om ons leven mooier te maken.

Countryside is dé happening voor wie het zich zowel binnen als buiten graag naar zijn zin maakt, houdt van reizen en lekker eten en op zoek is naar inspiratie In 2 hallen ontdek je bij 200 exposanten de nieuwste trends in een mix van elegant klassieke, landelijke en uitdagend hedendaagse woonideeën voor het interieur en de tuin. Bezoekers kunnen zich laten verleiden door aantrekkelijke vakantiebestemmingen, gloednieuwe mode, beauty en wellness tips en een tot de verbeelding sprekend aanbod om te ontspannen. Kuier langs de sfeervolle stands en maak kennis met mooie decoratie en lekkere producten. Verwacht je ook aan culinaire verrassingen in de vele stijlvolle cateringpunten en demokeuken waar o.a. Steffi Vertriest en Albert ‘Stoemp’ Verdeyen de messen kruisen.

Country Side is elke dag open van 10 tot 19 uur. Tickets kosten 10 euro online en 12 euro aan de kassa. Meer info www.countryside.be.