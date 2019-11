Lieve Blancquaert, Anton Cogen en Freek Neirynck zijn de nieuwe ‘handjes’

Erik De Troyer

06 november 2019

20u22 0 Gent Naar jaarlijkse gewoonte deelt de Gentsche Sosseteit drie handjes uit aan verdienstelijke Gentenaren. Dit jaar vallen fotografe Lieve Blancquaert, acteur Anton Cogen en ‘professor Gents’ Freek Neirynck in de prijzen.

Op 27 november worden de handjes officieel uitgereikt tijdens een show in de Minard. Vandaag kregen de kandidaten al hun portret in handen. “Ik ben dan wel geboren in Lokeren en woon nu in Aaigem, maar ik heb mijn dag-, nacht- en seksleven hier in Gent beleefd”, lacht Anton Cogen. “Deze erkenning doet me veel plezier. Ik heb een jaar geleden een hersenbloeding gekregen en daardoor werkt mijn hand niet meer zoals vroeger. Een nieuw ‘handje’ is dus welgekomen”, grapt de acteur.

Freek Neirynck is bekend als professor Gents. “Eigenlijk heb ik al een half handje”, zegt hij. “Een paar jaar geleden kreeg onze pop Pierke een handje. Daardoor deel ik dat dus met Luk (De Bruyker, red). “Nu krijg ik er één in eigen persoon, een mooie erkenning.”

Lieve Blancquaert bevond zich bij de voorstelling in Kenia. Ze zal wel aanwezig zijn voor de show.

“Vorig jaar hebben we onze uitreiking georganiseerd in het ICC, maar dat heeft ons een financiële kater bezorgd. Daarom kiezen we nu voor een kleinere en vooral goedkopere zaal. Door onze keuze voor de Minard zijn er maar 250 plaatsen. Snel zijn is dus de boodschap”, zegt voorzitter Eddy Levis.

Tickets via Uitbureau.be of op 09/233.77.88