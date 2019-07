Liefde, en niets dan liefde bij Casa Rosa Sam Ooghe

22 juli 2019

16u49 7 Gent De Gentse Feesten zijn sowieso kleurrijk, maar dat geldt des te meer in de Kammerstraat. Daar, in Casa Rosa om precies te zijn, staat alles deze Feesten in teken van liefde en kleur.

Ernaast kijken kan nauwelijks. ‘Casa Rosa’, ook wel bekend als het Regenbooghuis, heeft voor het tweede jaar op rij maagdelijk witte panelen ter beschikking gesteld om te tekenen en schrijven wat je zelf wil. Het thema? 'Liefde’.

“We willen een laagdrempelige manier bieden om na te denken over liefde en inclusie in alle vormen”, klinkt het bij het Regenbooghuis. “Het is een leuk startpunt om Casa Rosa voor te stellen, en waar we voor staan.” En Casa Rosa, voor alle duidelijkheid, vecht in Oost-Vlaanderen voor de LQBTQ+-beweging. “Bezoekers kunnen ook aan een rad draaien, met allerlei vragen over LQBTQ+ in België en de wereld. Geen quiz, maar een manier om te praten over holebi’s, transgenders, en inclusie. Wat het is, wat het allemaal betekent.” Dat mannen en vrouwen pas in 2003 konden trouwens met iemand van hetzelfde geslacht, leren we meteen.

De panelen, vol kleur, tekeningen en boodschappen, worden na de Feesten tentoongesteld in Casa Rosa.