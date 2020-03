Liedjesfragmenten manen Gentenaren aan om afstand te houden: “Ga gerust uit de bol in de rij” Jill Dhondt

31 maart 2020

10u07 1 Gent Grafisch vormgeefster Eva Goethals bedacht een originele actie om Gentenaren op een amusante manier uit elkaar te houden. Voor de deur van enkele lokale handelaars schreef ze zinnen uit bekende liedjes op de grond. Zo vergeten wachtenden geen afstand te houden en weten ze hoever ze van elkaar moeten staan.

Eva Goethals labelde haar project ‘wachtmuziek’. Aan BEOmarkt, Superette, Bakker Klaas en het Keizershof plaatste ze quotes uit muziek van The Beatles, Simple Minds, The Police, Madness en MC Hammer in een cirkel. De wachtenden kunnen op die teksten gaan staan, zodat ze weten hoeveel plaats ze moeten laten tussen de persoon voor en na hen. “Er circuleren heel wat serieuze trucjes om voldoende afstand te houden”, zegt Eva. “Maar dankzij de popquotes kan je voortaan veilig uit de bol gaan in de wachtrij. Ze brengen wat muziek onder je voeten, en een hart onder de riem voor de lokale handelaars.”