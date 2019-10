Lidl test afhaalservice in Gentse regio Sabine Van Damme

17 oktober 2019

16u52 0 Gent Verschillende supermarkten deden het al, en Lidl wil er nu mee starten: een afhaalservice. De Lidl in Destelbergen en binnenkort ook die in Sint-Denijs-Westrem worden de testwinkels voor het hele land.

Thuis bestellen en dan je boodschappen gewoon afhalen. Makkelijk en snel. In verschillende winkels is dat een dienst die al langer wordt aangeboden, en nu springt dus ook Lidl op de kar. Vanaf deze week kunnen bestelde boodschappen afgehaald worden in het Lidl-filiaal van Destelbergen. Vanaf 12 november zal dit ook mogelijk zijn in de winkel in Sint-Denijs-Westrem. De service kost 2,99 euro en als de test positief blijkt, zal de service verder uitgebreid worden naar andere filialen. Thuisleveren per fiets in het centrum van Gent deed Lidl wel al, in samenwerking met Cargo Velo. De site die Lidl voor de ‘e-groceries’ in het leven riep, is www.lidl-simpl.be.