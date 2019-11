Lid van bende die juwelier Lefebvre overviel krijgt mildere straf Wouter Spillebeen

26 november 2019

14u27 0 Gent Een 23-jarig lid van de dievenbende die de brutale overval op juwelier Lefebvre op het Koophandelsplein uitvoerde in januari 2017, krijgt in beroep een jaar minder cel. De man verklaarde dat hij enkel op de uitkijk stond en slechts een kleine rol speelde bij de overval. Hij moet nu voor zes jaar naar de gevangenis.

De overvallers glipten binnen toen de vrouw van juwelier Michel Van der Donk de winkel opendeed. De mannen bonden haar en een medewerkster vast terwijl ze ongestoord de vitrines leegmaakten. Twaalf minuten later gingen ze ervandoor met 184.000 euro aan juwelen. Twee verdachten werden ingerekend in Parijs, waar ze een tweede overval wilden plegen. Ze kregen beiden een celstraf van zeven jaar.

Maar in beroep vroeg het 23-jarige bendelid een strafvermindering. “We hebben door de telefoongesprekken kunnen aantonen dat onze cliënt niet aanwezig kon zijn bij de overval. Hij bleef in de vluchtauto in de Savaanstraat, maar toch beweerde de hoofdonderzoeker in het dossier dat hij wel in de winkel was. Op basis daarvan is hij even zwaar gestraft als de andere beklaagde die wel binnenging”, pleitte advocaat Jesse Van den Broeck.

Het Openbaar Ministerie vroeg de bevestiging van de strafmaat, omdat de beklaagde volgens hen wel een belangrijke rol speelde bij de logistieke kant van de overvallen. Het hof sprak vandaag een celstraf van zes jaar uit, een jaar minder dan in eerste aanleg. “We zijn tevreden dat het hof onze stelling heeft gevolgd”, aldus de verdediging.