Lichtspektakel Van Eyck eindelijk van start

Erik De Troyer

26 juni 2020

18u08 0 Gent Vandaag konden de eerste bezoekers het lichtspektakel Lights on Van Eyck bezoeken in de Sint-Niklaaskerk. Het evenement had in maart al moeten starten maar de coronacrisis stak er een stokje voor.

“In totaal zitten 18 schilderijen van Jan Van Eyck verwerkt in de lichtshow. Dat zijn er meer dan de Van Eyck-tentoonstelling in het MSK die er 13 had”, lacht cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD) die de eerste projectie officieel mocht starten. De Sint-Niklaaskerk werd voor het spektakel tot de nok toe volgestopt met projectoren. In combinatie met beeldschermen op robotarmen en opzwepende klassieke muziek is het een hele belevenis die wat doet denken aan de grote projecties van het lichtfestival.

Door de coronacrisis moesten er wel maatregelen genomen worden. In plaats van 150 kunnen er nu nog maximaal 50 personen per keer naar de 27 minuten durende show komen kijken. Lights on Van Eyck zal wel blijven lopen tot midden 2021, een pak langer dan gepland om iedereen de kans te geven de show te zien.

Tickets kosten maximaal 11 euro en zijn hier te bestellen