Lichtshow in kelder Hoogpoort leert toeristen en Gentenaars stad beter kennen Erik De Troyer

09 juli 2019

15u31 15 Gent Met een 25 minuten durende film- en lichtshow kunnen Gentenaars en toeristen voortaan de stad op een unieke en behoorlijk spectaculaire manier leren kennen.

Ghent in Motion – de mannen van de spectaculaire drone-filmpjes – hebben daarvoor een stek gevonden in middeleeuwse kelder in de Hoogpoort. “We hebben jarenlang prachtig beeldmateriaal verzameld van Gent en wilden er meer mee doen dan gewoon op het internet gooien”, zegt initiatiefnemer Michel Blanckaert.

De filmpjes van Ghent in Motion zijn intussen alom bekend: veel dronebeelden, opzwepende muziek en een diepe vertelstem. De show in de Hoogpoort heeft ook al die elementen. “We mikken eigenlijk op iedereen. Gentenaars die hun eigen stad eens op een andere manier willen zien, maar ook toeristen die willen voelen met welk soort stad ze te maken hebben”, zegt Michel.

De show bestaat uit een stuk geschiedenis, een stuk hedendaags Gent en natuurlijk ook veel drone-beelden. Op het einde neigt de hele show zelfs wat naar het lichtfestival. “Dit is geen pop-up, maar een definitieve plek. We hadden deze film drie keer zo lang kunnen maken, maar we wilden het bondig houden. We maken er graag iets episch van en dat is er denk ik wel aan te merken.”

Een ticket kost 10 euro. Er zijn kortingtarieven. Donderdag opent Ghent In Motion officieel de deuren. De kelder is elke dag open tussen 10 en 18 uur, ook tijdens de Gentse Feesten. Meer info op www.ghentinmotion.be.