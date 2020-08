Lichten in het rood voor cultuursector Wietske Vos Jill Dhondt

29 augustus 2020

14u43 3 Gent Gisteren vanaf 21 uur tot vlak vóór middernacht gingen bij de Gentse cultuurhuizen, zoals bij De Centrale, de lichten in het rood voor de cultuursector. Cultuurhuizen over heel België geven symbolisch ‘#Red Alert’, want het is vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector.

De cultuursector vraagt een gelijkwaardige behandeling, zodat ze opnieuw wat leefbaarder kan werken.

Een eerste stap in die richting is ondertussen gezet. Gisteren raakte bekend dat het publiek in cultuurhuizen vanaf 1 september op één meter van mekaar mag zitten, in plaats van op anderhalve meter. Voorwaarde is dat de toeschouwers tijdens de voorstelling een mondmasker dragen.