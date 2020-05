Lichaam van 92-jarige man gevonden in Brugse Vaart Cedric Matthys

16 mei 2020

18u43 610 Gent In de Brugse Vaart in Gent werd zaterdagmiddag een lichaam ontdekt. Achteraf bleek het om een 92-jarige man te gaan. Alles wijst op een wanhoopsdaad.

Door de actie was de Gérard Willemotlaan een tijdlang afgesloten. Het forensisch team kwam ter plaatse en stelde de doodsoorzaak vast. De passanten die het lichaam toevallig vonden, kregen psychologische ondersteuning. Ze verwittigden de hulpdiensten omdat ze dachten dat er een drenkeling in het water lag. Later bleek dat het om een levenloos lichaam ging.

Wie vragen of problemen heeft, kan steeds terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813.