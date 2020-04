Lichaam gevonden in wagen die al weken op Gents plein staat Cedric Matthys Wouter Spillebeen

20 april 2020

17u37 266 Gent Op het Broederlijke-Weversplein in Gent is maandagnamiddag een lichaam gevonden in een wagen die er volgens een buurtbewoner al minstens twee maanden stond. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam.



“Het voertuig stond hier al minstens twee maanden”, zegt Marc Janssens (49). De Gentenaar woont in een appartementsblok vlak naast het Broederlijke-Weversplein aan de Nieuwewandeling. Bijna dagelijks wandelde hij voorbij de auto met Poolse nummerplaat waar de politie maandagnamiddag een lichaam vond. “Ik vond het verdacht dat de wagen er al zo lang stond”, vertelt Janssens. “Daarom sprak ik de politie aan. Ik ging iets na de middag boodschappen doen en zag dat ze nummerplaten aan het opschrijven waren. Ik sprak hen over de wagen, maar had natuurlijk nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Je hoeft hier niet te betalen om te parkeren dus in theorie had de wagen hier eindeloos kunnen staan.”

Zijportier opengebroken

Na een controle van de wagen bracht de politie het parket op de hoogte. Zij stuurden een team van het gerechtelijk labo en een wetsdokter ter plaatse. Een groot deel van het plein, dat voornamelijk als parking dient voor de Carrefour Market Groene Vallei, werd vervolgens afgesloten. De brandweer brak rond 18 uur het zijportier van wagen open. Die zat volgestouwd met slaapzakken en kleren wat erop kan wijzen dat het slachtoffer in de wagen leefde. “Het is momenteel nog niet duidelijk hoe het slachtoffer om het leven kwam”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “Verder onderzoek moet uitmaken of er kwaad opzet in het spel was.”