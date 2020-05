Lichaam dat gevonden werd in Ringvaart is geïdentificeerd Cedric Matthys Pieterjan Neirynck

27 mei 2020

15u49 0 Gent Het lichaam dat twee weken geleden -op woensdag 13 mei- uit de Ringvaartweg in Wondelgem werd gehaald is geïdentificeerd. Enige tijd was er twijfel tussen twee personen, maar uiteindelijk kon familie André Vanmarcke aanduiden als het slachtoffer.

De 65-jarige man werd voor het laatst gezien op maandag 11 november rond 1 uur ’s nachts. Hij bevond zich toen in de Staatsbaan ter hoogte van huisnummer 143 in Zulte. De federale politie verspreidde een opsporingsbericht. Ook vond er een speuractie met een helikopter plaats en zochten duikers in de Oude Leie in de buurt van de jachthaven in Zulte naar de vermiste persoon. “De afscheidsplechtigheid vindt in intieme kring plaats”, laat de familie weten. “André vindt een laatste rustplaats op het urnenveld van de stedelijke begraafplaats De Barakke in Waregem.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.