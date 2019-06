Lezers verkiezen Cremerie Gérard tot beste ijssalon Yannick De Spiegeleir

30 juni 2019

14u29 0 Gent De beste ijsjes uit onze regio? Die vind je volgens onze lezers bij Cremerie Gérard in de Limburgstraat. “Naast het verse ijs zijn onze ligging en het feit dat we over een salon beschikken extra troeven”, zegt uitbater Maxim Quintelier.

Cremerie Gérard is het ‘kleine broertje’ van de vermaarde Cremerie François uit Sint-Niklaas: het oudste ijssalon van ons land. Quintelier is opgetogen met de erkenning van onze lezers. “We maken onze ijscrème op basis van de gepasteuriseerde melk uit Sint-Niklaas volgens eigen recepten. Daarnaast kunnen onze bezoekers, in tegenstelling tot bij heel wat andere Gentse cremeries, rustig van hun ijsje genieten in onze zaak of op ons terras. Ook de openlegging van de Reep en de toekomstige heraanleg van het Maaseikplein spelen in onze kaart”, zegt Quintelier.

Zijn eerste bezoekers zondag werden gevormd door een internationaal gezelschap: de Gentse Braziliaan Marcio Marinho bracht zijn Armeense vriendin Arpi Hovasapian en zijn mama Maria de Jesus Ferreira Marinho mee naar Cremerie Gérard. “Eigenlijk ben ik vooral verzot op de wafels hier, maar omdat het zo warm is vandaag proberen we een framboosijsje”, lacht Marcio.

Cremerie Gérard haalde het in onze verkiezing van beste ijssalon van Gent tot Wetteren van De Blekerij uit Massemen en Talamini uit Gent.