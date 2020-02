LEZ zal wel degelijk uitbreiden, zo blijkt tijdens (pijnlijke) gemeenteraad Erik De Troyer

17 februari 2020

22u02 19 Gent De lage-emissiezone (LEZ) heeft het stadsbestuur niet in twee gespleten, maar het leverde wel een pijnlijke gemeenteraad op. De LEZ zal tegen het einde van deze legislatuur wel degelijk uitbreiden buiten de kleine stadsring. Waar precies en in welke mate is nog niet duidelijk. Eerst komt er een evaluatie, al blijkt die vooral te gaan over de communicatie en de zogenaamde sociaal flankerende maatregelen: openbaar vervoer en steunmaatregelen bijvoorbeeld. Voor het stadsbestuur was het vooral tandenknarsen maandagavond.

Tom De Meester (PVDA) mocht de LEZ als eerste fileren. “Mijn mailbox zit vol met klachten over de LEZ. Mensen die geen geld hebben om een nieuwe wagen te kopen, moeten nu noodgedwongen toch de goedkoopste Dacia in huis halen. Deze LEZ is geen sociale oplossing. Het is een taks op kleine inkomens, want grootverdieners rijden niet rond met een oude diesel. We moeten opletten dat Gent geen hoge-inkomenszone wordt. Kom niet af met die slooppremie. Daarmee koop je geen nieuwe auto. Kom ook niet af dat de mensen op tijd zijn ingelicht. Zelfs de stad was niet klaar. De stad koopt 100.000 euro aan vergunningen. Voor de stad is dat een ‘vestzak-broekzakoperatie’ maar voor de Gentenaars is dat een ‘broekzak-stadskasoperatie’. Wat mensen stoort is altijd dat verbieden, dat belerende vingertje. De mensen zijn dat beu”, aldus De Meester. Wat volgde was een applaus van het publiek. Bij de meerderheid was het muisstil en gingen de kopjes naar beneden. Het publiek liet zich trouwens niet onbetuigd. Eén toeschouwer verliet roepend de raadszaal.

“Willen deftige evaluatie van LEZ”

De hele discussie op de gemeenteraad ging over een voorstel van de oppositiepartijen om de LEZ deze legislatuur niet uit te breiden naar het gebied buiten de R40. Die uitbreiding staat in het meerjarenplan van de stad. Dat bracht vooral de socialisten in een lastig parket. In het Vlaams parlement stelt de sp.a voorwaarden voor een uitbreiding van de LEZ. Joris Vandenbroucke (sp.a) moest zich in bochten wringen. “Wij willen een deftige evaluatie van de LEZ. We willen weten wat de impact is voor mensen en bedrijven, wat de gevolgen zijn de voor de luchtkwaliteit. We vinden dat je maar kan verwachten dat mensen zich aanpassen als er ook voor alternatieven gezorgd wordt, openbaar vervoer op de eerste plaats. Op veel plaatsen en wijken buiten het stadscentrum is dat verre van evident.”

De LEZ zorgde wel voor felle politieke discussies binnen de meerderheid de voorbije week. Vooral Groen en sp.a moesten op één lijn gezet worden. Dat politiek akkoord kwam er pas maandagochtend. Opvallend was dat Groen en sp.a dat akkoord niet op dezelfde manier interpreteerden. Volgens de sp.a komt er een diepgaande evaluatie van de LEZ. De uitbreiding van de LEZ buiten de R40 kan er voor hen dan wel komen, maar niet in één keer. Het zou enkel wijk per wijk uitgerold kunnen worden.

“LEZ zal niet ter discussie staan”

Bij Groen klonk een ander verhaal. Volgens hen zal de evaluatie enkel gaan over de communicatie en over de flankerende maatregelen. “De LEZ op zich zal na die evaluatie niet ter discussie staan. Over de manier waarop de uitbreiding van de LEZ zal gebeuren, is niets beslist. De luchtkwaliteit vergelijken voor en na de LEZ zal niet gebeuren”, klinkt het.

Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen): “Het is maar normaal dat we evalueren. We zullen lessen trekken uit de LEZ. We zullen meer aandacht moeten besteden aan kleine kwetsbare bedrijven en zien hoe we hen moeten steunen bij de transitie. Er komt ook een vervoersarmoedeplan. We moeten ook absoluut gaan voor meer openbaar vervoer in Gent… maar we zullen onze milieu-ambities niet verminderen. Er is geen ander alternatief dan diesels te bestrijden. Oude diesels stoten roet uit en roet veroorzaakt kanker”, besluit ze.

De voorstellen van de oppositie werden weggestemd door de meerderheid.