LEZ-schepen Tine Heyse (Groen) bedolven onder kwalijke opmerkingen: “Daar reageer ik niet op”

Erik De Troyer

20 februari 2020

17u59 7 Gent De LEZ-discussie van afgelopen week heeft hier en daar een potje doen overkoken en daarbij gingen de grenzen van het fatsoen al eens overboord. Niemand merkte dat meer dan schepen Tine Heyse (Groen), bevoegd voor de Gentse LEZ. Op haar sociale media werd ze bedolven onder kwalijke opmerkingen. “Het is niet in die mate dat we naar de politie moeten stappen, maar het is kantje boordje.”

We maakten het in Gent al eens mee met Filip Watteeuw (Groen) en zijn circulatieplan. Dat verhitte de gemoederen zodanig dat het tot een haatcampagne kwam: online maar ook in het echte leven. Watteeuw was in een aantal winkels niet welkom en hij schakelde op een gegeven moment zelfs de politie in. Tot de dag van vandaag is dat eigenlijk nog gaande.

Tine Heyse bleef tot voor kort behoorlijk buiten schot. Veel van de verwijten kwamen nog altijd uit bij haar collega Watteeuw omdat velen er van uit gingen dat hij verantwoordelijk is voor de LEZ. Sinds de discussie over de uitbreiding van de LEZ in de gemeenteraad is ook Heyse nu het mikpunt van twijfelachtige opmerkingen online. Heyse kaartte het thema zelf aan op haar sociale media. “Ik besef dat veel mensen veel erger meemaken op Facebook en via mails. Democratie is ook pittige debatten voeren en scherpe kritiek kunnen incasseren. Ook hoe we het best aan een betere luchtkwaliteit en gezondheid kunnen werken. Maar ‘achterlijk wijf’ ‘zot mens’ ‘klein, dom en lelijk’ zijn maar een kleine greep van de ontvangen reacties. Mensen op die reacties, reageer ik niet. Mag dat”, schreef ze. Op dat bericht krijgt ze veel steun. Velen geven haar de raad om screenshots te maken.

Op het kabinet van Tine Heyse bevestigt men dat de kwalijke opmerkingen fors zijn toegenomen sinds de laatste gemeenteraad. “We zijn op het punt gekomen dat we geen andere keuze meer hebben dan al te gortige opmerkingen te verbergen op onze sociale media. Er doet nu zelfs een ‘meme’ de ronde met een quote die de schepen nooit gezegd heeft. Ook schepen Watteeuw heeft ons al bevestigd dat het van een gelijkaardig niveau is als ten tijde van het circulatieplan. Voorlopig hebben we nog niet naar de politie moeten stappen, maar het is wel kantje boordje.”