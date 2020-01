LEZ is nu officieel een feit in Gent: borden deze ochtend onthuld

Erik De Troyer

03 januari 2020

De camera’s van de LEZ werken sinds woensdag maar vanaf vandaag is de LEZ ook écht een feit. Deze morgen verwijderden ploegen de houten voorborden op 200 plaatsen langs de Gentse stadsring. Op die manier weet iedereen nu waar de LEZ begint en eindigt. “We hebben momenteel meer dan 12.000 automobilisten die zich aangemeld hebben. Er komen er nog elke dag bij. In 75% van de gevallen moet er niet betaald worden”, zegt schepen Tine Heyse (Groen) die het eerste bord mocht onthullen. De feestdagen zorgden voor wat vertraging. De teams oproepen op 1 of 2 januari zou te omslachtig geweest zijn. Bovendien worden de eerste boetes pas op 1 februari uitgeschreven.