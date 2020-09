LEZ heeft duidelijke impact op Gents wagenpark: 10% minder autobezit, 18% meer ‘propere’ wagens Sabine Van Damme Cedric Matthys

22 september 2020

12u30 2 Gent De lage-emissiezone blijft de gemoederen in het stadhuis verhitten. In het bestuursakkoord staat dat de LEZ zal worden uitgebreid naar de deelgemeenten, maar daarover is nog discussie. Milieuschepen Heyse (Groen) heeft nu cijfers dat het invoeren van de LEZ wel degelijk impact heeft: 10% minder autobezitters bijvoorbeeld.

Over de milieu-impact van de LEZ is al veel gezegd en geschreven. Maar nu zijn er ook absolute cijfers die de impact van de LEZ aantonen. Niet op het milieu, wel op het Gentse wagenpark. Uit cijfers van DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) blijkt dat vervuilende, oude wagens sneller uit roulatie zijn genomen sinds de LEZ begin dit jaar werd ingevoerd binnen de R40.

“Het aandeel van ‘groene’ voertuigen, die vrije toegang hebben tot de LEZ-zone, evolueerde van 65% in 2018 naar 83% in 2020”, zegt Heyse. “Kijken we naar het volledige Gentse grondgebied, dan is de tendens minder groot: daar springt het aandeel van ‘groene’ wagens van 71% naar 82%. Ook een verschuiving van diesel naar benzine- en gasvoertuigen laat zich aftekenen. Bovendien daalde het autobezit met 10% in de LEZ, van 15.700 in 2018 naar 14.100 in 2020.”

Slooppremie verlengd

Het stadsbestuur blijft dus inzetten op het doen verdwijnen van oude, vervuilende wagens. “Daarom hebben we beslist de slooppremie te verlengen tot eind dit jaar”, zegt Heyse. “Dat er zoveel oude wagens binnen de LEZ zijn verdwenen, heeft zeker te maken met die slooppremie. In totaal maakten daar al 736 mensen gebruik van. 662 Gentenaars vroegen al een mobiliteitsbudget van 500 euro aan na het inleveren van hun nummerplaat.”

De slooppremie geldt nog steeds enkel voor niet-toegelaten voertuigen, de zogenaamde ‘rode categorie’. Maar ook onder de voertuigen die enkel toegelaten zijn mits het betalen van een toelating - de ‘oranje categorie’ - tekent zich een duidelijke tendens af: het aandeel voertuigen uit de oranje categorie daalde tussen 2018 en 2020 van 17,31% naar 10,94% binnen de Gentse LEZ.

Wachten op Vlaamse cijfers

“Vlaamse cijfers omtrent de autonome verjonging van het wagenpark moeten de Gentse cijfers beter kaderen, maar het is nu al duidelijk dat de invloed van de LEZ op de samenstelling van het wagenpark significant is”, vindt Heyse. Die cijfers over het Vlaamse wagenpark worden verwacht tegen eind oktober.