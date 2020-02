LEZ-gegevens worden niet gebruikt om fraudeurs met buitenlandse nummerplaten op te sporen Sabine Van Damme

27 februari 2020

11u51 0 Gent De gegevens van buitenlandse wagens die worden verzameld in het kader van de lage-emissiezone, worden momenteel niet gebruikt om te controleren of die wagens hier niet toebehoren aan personen die hier permanent verblijven en dus onze verkeersbelasting ontduiken. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele op een vraag van Johan Deckmyn (Vlaams Belang).

“Het is bekend dat nogal wat personen die permanent in Vlaanderen verblijven, onwettelijk rondrijden met wagens met buitenlandse nummerplaat om hier de hoge verkeersbelastingen te ontduiken”, zegt Deckmyn. “Personen die in België verblijven, moeten de voertuigen die zij hier in het verkeer brengen, verplicht inschrijven bij DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) om nadien een Belgische nummerplaat te ontvangen en Vlaamse verkeersbelastingen te betalen. Maar velen doen dat dus niet.”

“Recent werd bekend gemaakt dat er voor de toegang tot de Gentse lage-emissiezone al 10.000 buitenlandse voertuigen werden geregistreerd”, stelt Deckmyn in zijn vraag aan de minister. “Kunnen deze gegevens dan gebruiken om nummerplaatfraude op te sporen?” Minister Diependaele stelt dat dat niet mogelijk is. “De gegevens die worden verzameld om de reglementering op de lage-emissiezones te kunnen toepassen en handhaven, mogen niet zomaar gebruikt worden voor andere doeleinden. De lijsten worden dus niet gebruikt voor controle op de verkeersbelasting. Indien de Vlaamse overheid deze gegevens daar toch voor zou willen gebruiken, vereist dit een nieuwe gegevensmededeling via een protocol tussen de individuele steden en de Vlaamse Belastingdienst.”

Controles op buitenlandse nummerplaten en verkeersbelasting gebeuren wel op andere manieren, zegt de minister. “De controleurs van de Vlaamse Belastingdienst hebben in 2019 1.555 voertuigen met een buitenlandse nummerplaat gecontroleerd. Daarbij werden 111 overtredingen vastgesteld waarvoor een totaalbedrag van 53.136 euro aan boetes werd geïnd. Ook de politiediensten voeren controles uit over het volledige grondgebied. In 2019 hebben zij 652 overtredingen vastgesteld. Hiervoor werd een totaalbedrag van 307.415 euro aan boetes uitgeschreven. Vlaams Belang vindt dat dat niet volstaat. “Wij hebben ons van meet af aan verzet tegen de invoering van lage-emissiezone”, zegt Deckmyn. “Maar nu het systeem toch bestaat kan het beter gebruikt worden om fraudeurs op te sporen die verkeersbelasting ontduiken. Ik dring er bij minister Diependaele dan ook op aan dat hij de nodige initiatieven neemt om hier snel werk van te maken.”