LEZ-crisis in Gents stadhuis lijkt van de baan: fragiele deal voor uitbreiding

Erik De Troyer

14 februari 2020

18u28 176 Gent De delegaties van de verschillende de partijen in de Gentse meerderheid hebben nog maar eens aan tafel gezeten om uit de LEZ-impasse te geraken.

Groen wil de LEZ op het eind van deze legislatuur uitbreiden buiten de stadsring R40. Open Vld en CD&V lijken wat op de wip te zitten en sp.a wil liever geen uitbreiding van de LEZ. De nationale top van de socialisten maakt daar een punt van en dat geeft een vervelende situatie in het Gentse stadhuis. De socialisten keurden de LEZ eerst met veel enthousiasme goed, maar lijken nu een bocht te maken. De voorbije dagen is er intensief overleg geweest om een tweede breuk in het college in evenveel maanden tijd te voorkomen. De vorige ontstond rond de Israël-reis van schepen Sofie Bracke (Open Vld).

Vrijdag was er dan toch een doorbraak. Wanneer maandag gestemd moet worden zullen de vier meerderheidspartijen de rangen sluiten en toch voor een uitbreiding van de LEZ gaan, gekoppeld aan een evaluatie. Op het stadhuis beseft men wel dat die deal heel fragiel is. Tijdens het actualiteitsdebat van maandagavond moet duidelijkheid komen over de situatie.