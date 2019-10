Levensgevaarlijke stunt op de snelweg: fietser rijdt langs de wagens op de E40 in Drongen JDG

20 oktober 2019

18u58 2 Gent Een opmerkelijk tafereel op de E40 in Drongen: een fietser rijdt naast - en soms zelfs op - de autosnelweg terwijl de wagens hem met hoge snelheden voorbij zoeven. “We spraken hem aan op z'n gevaarlijke stunt, maar daar lag hij niet wakker van.”

Volgens ooggetuige Bertwin Minjauw was de fietser zich van geen kwaad bewust. “Ik stond hem op te wachten aan de oprit van het Esso-tankstation in Drongen. Een vrouw had hetzelfde idee en had hem al tot staan gebracht. Ze deed wat ik ook wilde doen: hem wijzen op zijn gigantische dommigheid. Hij is over de reling gekropen, waarna ik hem ook nog eens nariep. Hij leek wel stoned: ijzig kalm met een grote glimlach op z’n gezicht.”