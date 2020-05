Leven van toerisme in coronatijden: Bootjesverhuurder hoopt dat Gentenaren deze zomer toerist in eigen stad spelen Jill Dhondt

11 mei 2020

17u56 0 Gent Bedrijven starten langzaam weer op, winkeliers doen weer de deuren open, maar de heropleving van het toerisme zal nog even moeten wachten. Wat betekent dat voor de spelers in de sector? Voor de bootjesverhuurders in Gent zijn het normaal gouden tijden. Momenteel blijft het echter stil aan de waterkant.

Het is geen verrassing dat de impact van de coronacrisis op de bootjesverhuurder Gent-Watertoerist gigantisch is. “Alles ligt stil, en we hebben maar een half zicht op wanneer we terug kunnen starten”, zegt zaakvoerder Henk Hellemans. “In het slechtste geval mogen we pas op 8 juni herbeginnen, samen met de restaurants. We hopen echter op 18 mei, dan zouden ook dierentuinen en musea open mogen. Het is nu bang afwachten tot woensdag of dat het geval zal zijn.”

Henk hoopt snel uit te mogen varen, maar beseft dat het verder een mager jaar zal worden. “Normaal ontvangen we 120.000 passagiers op een jaar, nu halen we de helft niet. Mei en juni zijn normaal onze topmaanden. Volgend jaar zullen we hopelijk een inhaalbeweging kunnen maken, maar het zal zeker twee jaar duren voor we er weer bovenop zijn. Als we terug mogen starten verwachten we geen massatoerisme, maar dagtoeristen zien we heel graag komen. We hopen dat Gentenaren hun lokale handelaars zullen steunen, en toerist in eigen stad zullen spelen. Bij mooi weer kunnen augustus en september nog meevallen.”