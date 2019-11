Leven in Gent wordt duurder: prijsstijgingen voor sportkampen, parkeerboetes, kinderopvang... Sabine Van Damme

08 november 2019

18u00 0 Gent Dat Gent de komende 5 jaar 630 miljoen euro wil uitgeven wisten we al. Maar nu wordt ook duidelijk waar dat geld vandaan moet komen. Een groot deel komt uit het gemeentefonds, dividenden en onroerende voorheffing, maar Gent int ook zelf. Heel wat van die belastingen en retributies van de stad stijgen nu. Bedoeling is dat iedereen bijdraagt, maar dat er altijd nog sociale correcties zijn.

Parkeren

Neen, parkeren wordt niet duurder. Maar wie niet correct betaalt zal het wél voelen. Een retributie voor foutparkeren op gewone parkeerplaatsen stijgt van 30 naar 40 euro. Ook vrachtwagens moeten voortaan betalen, zodat aannemers en bouwheren alternatief transport overwegen. Verwachte opbrengst: 1,6 miljoen euro

Sportkampen

De sportkampen van de stad Gent kosten vandaag 80 tot 90 euro voor een week. “Maar de private aanbieders zoals Free Time en Uitbureau vragen ongeveer 120 euro voor een week, en het is niet aan ons als stad om de prijsbreker van dienst te zijn”, vindt sportschepen Sofie Bracke. “Dus worden onze kampjes 10 euro duurder.” Verwachte opbrengst: 50.000 euro

Musea en Historische Huizen

Na vergelijking met de tarieven in gelijkaardige musea en monumenten in andere steden, wordt een verhoging van de ticketprijzen doorgevoerd. Goed nieuws: de tarieven voor Gentenaars verhogen niet, in sommige gevallen dalen die zelfs. De niet-Gentenaars moeten extra betalen. Jammer voor de mensen van pakweg Melle en Merelbeke. Ook de gratis toegang voor Gentenaars op zondagvoormiddag en tijdens de Gentse Feesten blijft behouden. Voor kinderen blijft de gratis toegang, en ook de reductietarieven UiTPAS en het kansentarief blijven. Verwachte opbrengst: 1,4 miljoen euro.

Terrastaks

Onze horeca-uitbaters moeten meer betalen. “Vroeger waren er 2 tarieven: 31 euro per vierkante meter in de kuip van Gent, 22 euro erbuiten. Dat wijzigt naar 4 tarieven. Het wordt 40 euro in het stadscentrum, 35 euro in de sfeergebieden, 30 euro in de dorpskernen en 22 euro voor het buitengebied. Wie terrasverwarming heeft betaalt 10 euro per vierkante meter extra. Ter vergelijking: Leuven en Antwerpen hebben gelijkaardige tarieven, in Brugge kost een terras 138 euro per vierkante meter”, motiveert Sofie Bracke.

Inname openbaar domein

Voor het gebruik van het openbaar domein bij werven wordt het tarief hervormd, om ook dat zoveel mogelijk te ontmoedigen. Innames van fiets- en voetpaden worden duurder dan ‘gewone’ stukken weg. Onvergunde innames zullen fors beboet worden. Verwachte opbrengst (samen met de terrastaks, die ook een ‘inname openbare weg’ is): 1,3 miljoen euro.

Kinderopvang

Het stedelijk opvangnet past de prijzen aan. Opvang voor 8 uur ’s morgens is niet langer gratis, maar kost nu 0,81 euro. De prijs van woensdagnamiddagopvang wordt 3,60 euro voor 3 uur, of 5,40 euro tot 6 uur. De opvang tijdens vakanties zal 10,72 euro per dag kosten. Er zijn wel sociale correcties voor ouders met een laag inkomen. “We trekken alles gelijk met de laagste tarieven van Kind & Gezin", zegt Elke Decruynaere, “En met de helft van de opbrengsten breiden we het aanbod uit.” Verwachte opbrengst: 500.000 euro (240.000 euro voor de ochtendopvang en 260.000 voor vakantie- en woensdagnamiddagopvang)

Lokale dienstencentra

De prijzen in de Lokale Dienstencentra – voor bijvoorbeeld een kappersbeurt, pedicure, manicure en andere activiteiten, maar ook drank en eten – zijn al jaren niet opgetrokken, en zijn helemaal niet markconform. Die stijgen met gemiddeld 15%, al blijven er uiteraard ook kansentarieven bestaan. Verwachte opbrengst: 165.000 euro.

Uitleendienst

Materiaal van de stad lenen is nog steeds gratis, maar wie het niet zelf ophaalt en dus laat leveren zal daarvoor voortaan 50 euro betalen. Verwachte opbrengst: 200.000 euro.

Logies

De ‘citytaks’ per overnachting stijgt niet, maar omdat er meer toeristen verwacht worden én omdat er fors zal ingezet worden op het opsporen van illegale logies, wordt ook hier een opbrengst van liefst 1 miljoen euro verwacht.

Leegstand

Er is woningnood, wie een woning langdurig laat leegstaan of ongeschikt verklaarde woning niet aanpakt, zal betalen. De tarieven stijgen met 10%. Verwachte opbrengst: 200.000 euro.

Onbebouwde grond

Zelfde redenering, de prijzen gaan omhoog. Verwachte opbrengst: 1,3 miljoen euro.

Niet geadresseerd drukwerk

De tarieven gaan fors omhoog. Verwachte opbrengst: 800.000 euro.

De Lage Emissiezone

Oude diesels mogen de stad niet meer in, tenzij ze fors betalen. Verwachte opbrengst: 2 miljoen euro.

Gas-boetes voor snelheid

Normaal gezien mogen steden en gemeenten vanaf 2022 zelf GAS-boetes innen voor snelheidsovertredingen in de zone 30 en 50. Verwachte opbrengst: 3,6 miljoen euro.

Huisvuilzakken

De prijsstijging van de gele huisvuilzakken was al bekend. Verwachte opbrengst: niks, want er mag meer in de ‘blauwe zak’, en dat moet compenseren.

Bedrijven

De bedrijfsbelastingen worden helemaal herbekeken, maar daar zijn nog geen cijfers op geplakt.