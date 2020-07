Leven Gentse circusartiest in de kijker op expo ‘Circus Onderwijs’ in Huis van Alijn Wietske Vos

12 juli 2020

15u36 0 Gent In de nieuwe tentoonstelling ‘Circus Onderweg’ zet het Huis van Alijn reisverhalen van Belgische circusartiesten en het dagelijks leven in een rondreizend circus centraal. Blikvanger is onder meer het leven van de Gentse acrobaat en muzikale clown Polydoor De Baets, alias Polly Bentos.

Het Huis van Alijn aan de Kraanlei beschikt over een uitgebreide circuscollectie en stelt daaruit regelmatig een circusexpo samen. Deze keer is het thema ‘Circus Onderweg’, over hoe het rondreizen het dagelijkse leven van circusartiesten bepaalt, vroeger en nu. Hoe gaan de kinderen naar school, hoe regel je het huishouden? Zo’n reizend leven lijkt avontuurlijk en aantrekkelijk, maar kan ook bikkelhard zijn.

Polly Bentos

Er is veel interessants te zien op de tentoonstelling, maar tot de verbeelding spreekt vooral het verhaal van Gentenaar Polydoor De Baets, alias Polly Bentos (1897-1979). Polly wordt in zijn turnclub ontdekt door een acrobaat die hem direct meeneemt naar Amerika. Later focust hij meer op zijn acts als muzikale clown. Hij trouwt met de Gentse Jenny Moreels, die zichzelf voor hem ‘omschoolt’ tot muzikale clown en jarenlang met hem meereist. Polly treedt op in heel wat Europese landen, maar ook in de VS, Canada, Mexico, Argentinië, Chili, Peru en zelfs Brazilië. Veel Vlaamse circusartiesten waren bekender over de grenzen dan in eigen land, en nog altijd.

Dat dit reizende leven niet altijd over rozen ging, vertrouwde Polly Bentos zelf al toe aan deze zelfde krant. Over zijn Zuid-Amerikaanse tournees zegt hij in 1973 in Het Laatste Nieuws: ““In het holst van de nacht scheepten wij te Hamburg in voor de lange reis. Het bleek alras dat wij op een versleten boot zaten en dan nog zonder eten. Uitgeput kwamen wij te Montevideo aan waar wij de tijd niet kregen om te repeteren. De voorstellingen genoten zoveel bijval dat de zeelieden gaten in de tent sneden om naar binnen te kunnen.”

Na zijn pensioen woonde Polly Bentos met Jenny in de Brugse Poort, waar hij de bijnaam ‘het clownsken’ kreeg.

